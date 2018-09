14:49 | 6/8/2018

Ý tưởng thiết kế hôn lễ 'trong mơ' theo phong cách tối giản

Các chi tiết trang trí bằng kim loại, thiệp cưới có phông chữ mềm mại... thường được sử dụng cho hôn lễ tối giản - minimalist.

Hôn lễ được tổ chức theo phong cách mimimalist (tối giản) áp dụng nguyên tắc "Less is more" (Ít hơn là nhiều hơn), tức là không gian được trang trí ít hơn về "lượng" nhưng đồng thời nhiều hơn về "chất". Uyên ương thường chọn các bảng màu trung tính và trang trí đám cưới bằng nhiều chi tiết mang sắc xanh greenery (xanh lá cây).

Bên cạnh đó, sự tối giản không đồng nghĩa với tẻ nhạt, đám cưới minimalist không hề thiếu đi những sắc màu tươi sáng. Cặp vợ chồng sẽ sử dụng màu sắc một cách có chủ ý, màu đậm hơn sẽ dùng cho các chi tiết quan trọng, có ý nghĩa với uyên ương.

Nhà kho, tòa nhà có nhiều chi tiết bằng kim loại sẽ tạo nên sảnh tiệc cưới tuyệt vời: Bạn có thể áp dụng phong cách tối giản cho bất kỳ hội trường tiệc cưới nào, từ nhà kho, nhà thờ cho tới sảnh tiệc ở nhà hàng. Các đặc điểm chung của những địa điểm này là có trần gỗ, trần có chi tiết kim loại, tường gạch, tường trống, sàn bê tông hoặc sàn gỗ.

Phông chữ mảnh, nhẹ nhàng và sắc màu nhạt, nhẹ dịu: Kiểu chữ không chân hơi đậm thường được sử dụng cho đám cưới tối giản, chúng xuất hiện trong thiệp cưới, bảng thông báo đám cưới, phông nền chụp ảnh... Những màu sắc pastel được ưa chuộng hơn cả. Tránh các màu quá đậm vì chúng sẽ tạo sự tương phản rõ rệt với các chi tiết còn lại của đám cưới.

Váy cưới đơn giản, ít chi tiết: Chiếc váy hạn chế sự xuất hiện của ren, mạng che mặt, voan cưới. Váy cưới cổ điển mang hơi hướng thập niên 1980 là sự lựa chọn phổ biến. Kiểu tóc cô dâu thường là tóc búi cao, búi thấp hoặc tóc buông xõa.

Hoa cưới: Là sự kết hợp của bảng màu pastel và các sắc thái đậm nhạt của màu xanh lá cây.

Giấy mờ: Các chi tiết trong đám cưới tối giản được sắp xếp hợp lý, gọn gàng. Nội dung chương trình đám cưới được in trên nền giấy mờ thay vì giấy trắng truyền thống.

Nội thất bằng gỗ và ghế ngồi trong suốt: Thông thường, bàn tiệc dành cho uyên ương thương có các chi tiết trang trí sang trọng và phức tạp, tuy nhiên bàn tiệc trong đám cưới tối giản có một chút khác biệt. Trong tấm ảnh này, chiếc bàn dành cho uyên ương được làm bằng gỗ và có thêm giá nến kim loại, cốc kim loại màu vàng đồng.

Bánh cưới không có tượng cô dâu chú rể hoặc ký tự viết tắt tên của uyên ương: Thợ làm bánh dùng nĩa tạo kết cấu cho hai tầng bánh và dùng hoa màu hồng nhạt để tạo điểm nhấn.

Đĩa ăn màu vàng đồng: Những sắc màu ánh kim như vàng đồng, vàng hồng và bạc được ưa chuộng và xuất hiện ở nhiều chi tiết, vật dụng của đám cưới tối giản. Bạn có thể đặt vài nhành lá xanh và khăn trải bàn trắng lên bàn tiệc, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp cho không gian.

Báo Ngoisao phối hợp cùng Shop VnExpress tổ chức triển lãm mua sắm cưới từ 25 đến 26/8 tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Sự kiện diễn ra 9-21h hàng ngày. 40 thương hiệu chuyên về cưới hỏi, gia đình, nhà cửa, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe... đặt gian hàng và chào bán sản phẩm tại triển lãm. Với chủ đề "DIY - Darling, I’m Yours", triển lãm sẽ là nơi các đôi uyên ương có thể cùng nhau thiết kế nên một đám cưới mang màu sắc đặc trưng, tạo dấu ấn riêng.

Hằng Trần

Ảnh: Weddingwire