09:55 | 21/8/2018

Tài trợ 1.000 gói chụp và in ảnh khi dự Triển lãm mua sắm cưới

Mỗi gói trị giá 4 triệu đồng dành cho các đôi đăng ký đầu tiên ở Triển lãm mua sắm cưới ngày 25-26/8 tại TP HCM.

Chụp ảnh và in ảnh lấy liền miễn phí bằng PhotoBooth Fola là một trong những hoạt động hấp dẫn tại Triển lãm mua sắm cưới "The Wedding Fair 2018", do Báo Ngoisao phối hợp cùng Shop VnExpress tổ chức, lúc 9h-21h ngày 25- 26/8 tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM.

Các đôi đăng ký tham dự triển lãm sẽ được tặng gói dịch vụ thuê PhotoBooth Fola cho tiệc cưới trị giá 4 triệu đồng.

Ban tổ chức cho biết, tham dự sự kiện, các đôi sẽ trải nghiệm dịch vụ PhotoBooth - chụp ảnh tương tác lấy liền theo phong cách châu Âu. Ngoài ra, 1.000 cặp đôi tổ chức cưới tại TP HCM đăng ký đầu tiên tham dự triển lãm còn được nhận gói tài trợ Fola Special trị giá 4 triệu đồng từ thương hiệu Fola và các đối tác.

Gói dịch vụ Special bao gồm: thuê PhotoBooth Fola (một màn hình cảm ứng) trong 2 giờ; chụp ảnh trong 2 giờ; in ảnh khổ 15x10cm không giới hạn trong 2 giờ; đạo cụ chụp ảnh vui nhộn chủ đề tiệc cưới; up ảnh Facebook; gửi ảnh gốc qua e-mail cho khách; đèn flash ngoài chuyên nghiệp. Gói này chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt PhotoBooth và nhân viên phục vụ tại tiệc cưới (tham khảo thêm điều kiện được tài trợ sử dụng gói dịch vụ tại gian hàng Fola trong triển lãm).

Trên thế giới, việc sử dụng PhotoBooth tại tiệc cưới để chụp và in ảnh lấy liền tặng khách đang rất phổ biến. PhotoBooth tại tiệc cưới không chỉ tạo điểm nhấn độc đáo tại khu vực check-in, mà còn tạo ra những khoảng khắc vui nhộn, ấn tượng cho khách mời cùng những bức ảnh lấy liền (có hình cô dâu, chú rể và lời cảm ơn khách mời).

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện Triển lãm mua sắm cưới 2018 còn có nhiều hoạt động thú vị dành cho các đôi uyên ương, như: make-up, soi da, massage mặt, làm nail, chụp ảnh lấy ngay tại chỗ... hoàn toàn miễn phí. Các đôi còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng để nhận nhiều quà tặng ý nghĩa.

Kỳ Hân