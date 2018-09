/NTK Phan Quốc An đem những mẫu váy thời thượng đến Triển lãm cưới Ngôi Sao

'Còn gì thiêng liêng hơn khoảnh khắc đôi lứa trao nhau lời thề nguyện trọn đời', NTK Phan Quốc An bật mí về nguồn cảm hứng giúp anh sáng tạo nên Bộ sưu tập 'Say you do' tại đêm gala Triển lãm cưới Ngôi Sao ngày 25/8.