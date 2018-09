09:01 | 10/8/2018

Những sao Việt tự tay trang trí cho 'đám cưới trong mơ'

Ca sĩ Phương Vy, diễn viên Vân Trang, Đỗ An - chồng Lê Thúy đều tự lên ý tưởng và trang trí cho đám cưới của mình.

Đám cưới chủ đề biển cả của ca sĩ Phương Vy

Tối 7/3/2015, đám cưới Phương Vy và chú rể ngoại quốc Sean Trace diễn ra ở một resort tại Phan Thiết theo phong cách rustic với sự hiện diện của 50 khách mời. Chính tay nữ ca sĩ đã lên ý tưởng, chuẩn bị phụ kiện trang trí và cắm hoa cho ngày trọng đại. Bảng màu hôn lễ của cô gồm trắng, kem, xanh và hồng pastel.

Trước hôn lễ cả tháng, Phương Vy đã lên mẫu thiết kế cho bàn tiệc. Cô mang cả đại dương vào đám cưới với hình ảnh sao biển xuất hiện ở mọi nơi.

Quán quân Vietnam Idol chia sẻ về quá trình tự chuẩn bị cho hôn lễ: "Hai tháng trời, mẹ tự tay đính từng hạt lên áo. Hai tháng trời cặm cụi làm cho xong mấy chục cái chuông gió bằng vỏ chai rượu cũ và mớ dây chuyền rỉ sét không còn dùng được nữa, rồi mày mò làm từng chậu hoa bằng vỏ hộp nhựa và mớ hạt bẹt cắt ra từ cái áo cũ. 10 ngón tay bầm tím vì kìm và kẽm, cứng ngắc vì keo dán sắt và sơn, nhức buốt vì búa và đinh! Những thứ gần như đã không còn giá trị chỉ chờ bị vứt đi mà vẫn có thể có ích, trở nên giá trị và đáng quý... Chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn để tìm ra nét đẹp trong những thứ mém phế thải đó hay không mà thôi!".

Nữ ca sĩ mất một ngày rưỡi để set up cho tiệc cưới bên bờ biển. Cô tự tay mua sắm phụ kiện, vận chuyển tới Phan Thiết từ sáng sớm ngày thứ 6 để chuẩn bị cho đám cưới vào tối thứ 7. Cô kết hợp vỏ ốc, hoa, khoanh gỗ và nến để làm nên bàn tiệc cưới ấn tượng, mộc mạc theo phong cách rustic. Phương Vy ưu tiên chọn lựa những bình hoa thấp, nhỏ xinh phù hợp với gió biển và không lo bị đổ vỡ. Những chiếc vỏ ốc được cô dành dụm từ lâu để chuẩn bị cho ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Trong đám cưới của Phương Vy, gia đình, bạn bè và chú rể là người luôn ủng hộ, giúp đỡ cô mọi việc. Đặc biệt, chiếc váy cưới mà cô mặc vào ngày trọng đại là do chính tay mẹ ruột may tặng cho con gái.

Theo Phương Vy, chi phí đám cưới của cô vào khoảng 200 triệu đồng, từ trang trí tiệc, đồ ăn, xe di chuyển, resort 4 sao cho 50 khách mời, quay phim chụp ảnh và chi phí resort 6 sao cho 11 người trong hai ngày honeymoon.

Diễn viên Vân Trang phác thảo sảnh tiệc cưới mang tên 'The Scarlet Poppy'

Tối 9/1/2016, vợ chồng Vân Trang - Hữu Quân đã tổ chức tiệc cưới với hình ảnh chủ đạo là những bông hoa poppy yêu thích của cô dâu. Cô muốn một không gian tiệc hiện đại, sang trọng nhưng phải thật ấn tượng. Với suy nghĩ đó, Vân Trang đã tự tay vẽ phác thảo hình ảnh không gian cưới mà cô mong muốn. Sau 3 lần họp bàn, ekip và cô dâu thống nhất chọn ý tưởng đám cưới là vườn hoa poppy đỏ rực rỡ, kiêu sa và nổi bật.

Concept 'The Scarlet Poppy' mang đến khu vườn tình yêu của Vân Trang - Hữu Quân với những bông hoa poppy đỏ thắm.

Trước ngày cưới, Vân Trang và người thân cắt những hình trái tim và đính nơ để làm thiệp cảm ơn gửi tới khách mời. Cô còn kết vòng hoa vải với gam màu xanh trắng để trang trí không gian. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiệt tình chia sẻ các địa chỉ mua nguyên liệu chuẩn bị cho đám cưới: "Đường Hậu Giang, khúc chợ Bình Tây bán hoa vải nhiều, sau đó có thể mua kẽm giấy xanh ở sau chợ Đại Quang Minh".

Chồng Lê Thúy - Đỗ An tự tay trang trí khung cảnh sảnh tiệc cưới

Sau đám cưới đơn giản vào ngày 31/12/2014 ở Quảng Bình, ngày 11/1/2015, Lê Thúy và Đỗ An tổ chức lễ thành hôn, đãi tiệc bạn bè thân ở TP HCM. Trong tiệc cưới này, chú rể Đỗ An đã đảm nhận việc trang trí khung cảnh sảnh tiệc cưới và bên trong khu vực đãi khách. Đây là món quà mà anh muốn dành tặng cô dâu Lê Thúy.

Cặp vợ chồng chọn gam màu trắng vàng nhã nhặn cho hôn lễ diễn ra ở TP HCM.

Theo lời của Đỗ An, tông màu vàng - trắng toát lên vẻ sang trọng, lịch thiệp và cũng là gam màu cô dâu yêu thích. Anh chọn phong cách trang trí đơn giản với sắc trắng chủ đạo đến từ những cánh bướm, hoa cẩm tú cầu và những chuỗi hạt pha lê. Phía ngoài phòng tiệc, anh dựng backdrop hoa hồng trắng xen lẫn ánh kim vàng là nơi chụp ảnh với khách mời, gợi nên hình ảnh một khu vườn mùa xuân lãng mạn.

Để có một không gian tiệc cưới như ý dành tặng Lê Thúy, Đỗ An đã mất nhiều thời gian cho việc lên ý tưởng trang trí, chuẩn bị nguyên liệu. Bạn bè thân thiết cũng hỗ trợ chú rể trong việc hoàn thiện ý tưởng theo đúng tiến độ. Đỗ Khải An chọn bàn tiệc dài để tất cả khách mời đều dễ dàng quan sát cô dâu, chú rể.

