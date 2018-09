06:55 | 26/8/2018

Dinh dưỡng và yoga cho cô dâu khỏe đẹp trong ngày cưới

Tập luyện yoga 5-10 phút hàng ngày, ăn nhiều rau quả, uống đủ nước… giúp chị em có vóc dáng đẹp, thần thái rạng rỡ cho ngày trọng đại.

Nhiều cặp vợ chồng tương lai được chia sẻ thông tin chế độ dinh dưỡng, tập luyện yoga từ các chuyên gia sắc đẹp, siêu mẫu, fitness model tại Triển lãm mua sắm cưới The Wedding Fair 2018, do Báo Ngôi Sao phối hợp cùng Shop VnExpress tổ chức vào 9h-21h ngày 25-26/8 tại khách sạn Rex, quận 1, TP HCM.

Chế độ dinh dưỡng cân bằng

Phái đẹp cần cung cấp đầy đủ 4 nhóm chất đạm, đường, béo, vitamin và khoáng chất; uống 2-2,5 lít nước mỗi ngày, chia thành nhiều bữa nhỏ. Các loại thịt cá, hải sản... cần hạn chế, rau quả, trái cây tốt cho sức khỏe, làn da, giữ cân nặng ổn định nên tăng cường.

Tuy nhiên, đường đơn trong một số loại trái cây có thể gây tăng cân. Theo Giám đốc sáng tạo Huỳnh Quang Nhật, đường thốt nốt có tính hàn, không bị nóng, có thể dùng làm bánh, pha trà sữa... Mật ong, phấn hoa chứa hàm lượng dinh dưỡng cao giúp phòng chống cao huyết áp, tiểu đường, hỗ trợ làn da...

Anh cho biết thêm, cân bằng tính âm dương trong thực phẩm sẽ có lợi. Những món ăn có tính âm thường mọng nước, dễ trương nở như dừa, đậu nành, ngũ cốc... giảm cảm giác thèm ăn. Trong khi đó, thực phẩm có tính dương như hải sản, thịt gà... dễ gây khó tiêu. Quan trọng nhất, cô dâu nên chọn những món ăn phù hợp với bản thân, không nên nhịn ăn.

Các chuyên gia tư vấn cho cặp đôi bí quyết giữ gìn vóc dáng, làn da trước ngày cưới bằng phương pháp thực dưỡng, tập yoga mỗi ngày.

Theo Fitness model Lâm Quách, thói quen nhịn ăn giảm cân không phù hợp cho các cô dâu khi gần đến ngày trọng đại. Giảm cân bằng cách nhịn ăn, làn da dể bị sạm, khô, kém rạng rỡ. Ăn uống lành mạnh, khoa học giúp cơ thể săn chắc, làn da tươi tắn. Chị em chọn những món ăn phù hợp như trái cây, rau quả, yến mạch, khoai lang... ít calo, giữ mức đường ổn định. Tinh bột khó tiêu như cơm trắng, mì gói... tích tụ năng lượng có thể gây tăng cân. Hạn chế ăn vặt, luyện thể thao để tiêu hao năng lượng dư thừa, chú ý đến giấc ngủ, giải tỏa căng thẳng giúp cơ thể và tinh thần khỏe khoắn.

Cô dâu không nên lo lắng nhiều về cân nặng. Những loại áo cưới có thiết kế phù hợp cho người có thân hình tròn giúp che đi khuyết điểm, cho vóc dáng thon gọn hơn. Chuyên gia trang điểm sẽ make up, chọn kiểu tóc phù hợp để cô dâu luôn xinh tươi, rạng rỡ trong ngày trọng đại, chị Phan Thanh, Trưởng phòng đào tạo hãng mỹ phẩm M.A.C cho biết thêm.

Yoga cho tinh thần, vóc dáng khỏe đẹp

Theo Huỳnh Quang Nhật, giữ sự cân bằng cho cơ thể và tâm hồn là điều quan trọng cho cô dâu chuẩn bị lên xe hoa. Cơ thể khỏe đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, đầy đủ dưỡng chất giúp cô dâu có tinh thần thoải mái, rạng rỡ. Anh nhấn mạnh không nên để sát lúc chụp ảnh hay lễ cưới mới bắt đầu dồn công sức để tập luyện, ăn kiêng vừa không hiệu quả, vừa khiến cơ thể không kịp thích nghi dẫn đến mệt mỏi.

Chuyên gia sắc đẹp Minh Mỹ chia sẻ, cơ thể khỏe cần được tập luyện, giữ gìn trong hoạt động hàng ngày. Chị em nên có thời gian tập luyện yoga, những động tác bổ trợ đơn giản duy trì độ dẻo dai cho cơ thể. Chị thường tập yoga, thiền trong 2 tiếng vào mỗi sáng. Đây là thời gian chị nhìn nhận những vấn đề đã trải qua trong ngày, giải tỏa căng thẳng. Dù bận thế nào chị cũng cố gắng duy trì và trong 10 năm nay, điều đó trở thành thói quen, đem lại tác động tích cực, giúp chị khỏe mạnh, trẻ trung.

Siêu mẫu My Lê gợi ý cách dưỡng ẩm và luyện tập thể thao để cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, vẻ ngoài rạng rỡ.

Nếu cô dâu không có nhiều thời gian khi ngày cưới đến gần, có thể dành ra 5-10 phút để tập luyện, sau đó uống nước ấm hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chị em nên hít vào và thở ra bằng mũi, điều hòa hơi thở sâu, trong thời gian đó giữ cho tinh thần thư giãn, thoải mái. Fitness model Lâm Quách khuyên, chị em thường có thói quen tập bụng và vòng ba, tuy nhiên muốn giảm trên các bộ phận này thì lượng mỡ toàn thân phải giảm. Những bài tập yoga toàn thân sẽ có tác động tích cực và hiệu quả hơn.

Siêu mẫu My Lê tiết lộ thêm bí quyết để các cô dâu rạng rỡ hơn trong ngày cưới. My Lê thường tẩy trang, làm sạch sâu da trước khi thực hiện các bước dưỡng. Lớp dưỡng ẩm, chống nắng trước khi chuyên gia thực hiện make up sẽ giữ cho lớp nền lâu trôi, làn da được bảo vệ cả ngày. Dưỡng ẩm cho làn da vào buổi tối, thoa serum chống lão hóa cũng là cách chị thực hiện giữ gìn làn da trẻ trung.

Quyên Uyên

Ảnh: Hữu Khoa