Cô dâu chú rể Việt gợi ý thiệp cưới 'không đụng hàng'

4. Thiệp cưới cắt laser được làm theo phương pháp này chưa bao giờ 'hạ nhiệt' bởi tấm thiệp sẽ mang vẻ đẹp cao cấp, sang trọng, cầu kỳ và tinh tế. Chú rể Hữu Anh lên ý tưởng thiệp cưới với chủ đề 'You are the universe of my life', do vậy tấm thiệp mang tông xanh - đen, vàng gợi hình ảnh về vũ trụ bao la. Về mặt thiết kế, tấm thiệp được cắt bo tròn gợi hình ảnh của những tầng mây, bên dưới là hình ảnh sao Thổ và sao Hỏa - tượng trưng cho mệnh của cặp uyên ương. Chiếc nơ mang sắc vàng ánh kim giống như màu của một vì sao phát sáng trong đêm tối.