Việc lựa chọn và trang trí giường cưới theo phong cách 12 cung hoàng đạo thể hiện dấu ấn, tính cách của các cặp đôi.

Trong 12 cung hoàng đạo, mỗi chòm sao khác nhau lại mang những tính cách khác biệt. Chính vì thế, việc trang trí giường cưới như thế nào để phù hợp với cung hoàng đạo là điều được các cô nàng quan tâm.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tính cách nàng Cừu được ví như ngọn lửa của đám cháy rừng, chỉ cần một tia cháy nhỏ, ngọn lửa của Bạch Dương sẽ bùng lên. Vì vậy, một chiếc giường cưới đẹp đúng gu sẽ như que diêm bén lửa, đánh thức trọn vẹn yêu thương của cô dâu Bạch Dương.

Những chấm phá, mảng màu tông nóng và đường nét hoa văn sắc sảo, khơi gợi trí tưởng tượng là các yếu tố bắt mắt Bạch Dương khi lựa chọn chăn ga gối. Môt bộ ga màu đỏ đầy năng lượng và lạc quan, nhấn nhá các họa tiết phong cách nghệ thuật vẽ Henna (Ấn Độ) sẽ là lựa chọn được ưu tiên. Với tâm hồn của một đứa trẻ luôn hiện diện bên trong, Bạch Dương thích có một món đồ dễ thương như gấu bông, gối ôm hình bút chì hay con mèo cách điệu đặt ngẫu hứng trên giường.

Cung Bạch Dương phù hợp với tông màu nóng.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu kết thân với sự tráng lệ. Chiếc giường cưới được bao phủ bởi bộ chăn ga gối trang nhã, sang trọng, óng ánh vẻ đẹp của lụa và tất cả có tông màu gợi nhớ đến sự ấm áp của đất có thể thu hút trái tim nàng ngay lần chạm mặt. Một bộ chăn ga gối thuộc dòng Royal Award sẽ là gợi ý dành riêng cho Kim Ngưu.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Xanh kim loại, xanh ngọc với đường chỉ kim tuyến ánh trai, phản ánh trí tuệ sáng suốt, tính cách hiện đại của cô dâu cung Song Tử sẽ là lựa chọn thông minh cho bộ chăn ga gối của riêng nàng. Chiếc giường cưới làm đẹp lòng Song Tử cần tối giản, thanh lịch. Tuy nhiên, cần có một cặp thiên nga xếp tinh tế ngự trị trên bề mặt giường phẳng phiu, bởi Song Tử vừa yêu sự đơn giản, vừa mê mẩn những vật dụng mang lại cảm giác sống động. Ngoài ra Song Tử cũng là người cảm tình đặc biệt với những món đồ đôi.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Dù ở đâu, Cự Giải luôn cần cảm giác ấm áp, thân quen như tại chính ngôi nhà cô đã lớn lên. Chiếc giường cưới của cô nàng cần có những chi tiết gợi nhớ sự an toàn, bình yên, vỗ về như chính vòng tay gia đình. Một bức tranh do em gái vẽ, chiếc khăn tay do mẹ thêu hay cành hoa hồng leo do bố trồng đặt trên gối... sẽ là những món trang trí độc đáo khiến đêm tân hôn của Cự Giải trở nên đáng nhớ.

Màu sắc gần gũi với tâm hồn Cự Giải là những tông màu của ánh trăng như trắng ngà, vàng sáng, nhũ ngọc trai. Những bộ chăn ga gối gam màu này với chất liệu cotton thoáng, mịn luôn mang lại cảm giác thoải mái cho làn da mỏng mảnh của nàng Cua.

Cự Giải cần sự ấm cúng, thân quen nhưng nhẹ nhàng những tông màu trắng ngà, vàng sáng, nhũ ngọc trai.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Dưới sự bảo trợ của thần Apollo, cô dâu Sư Tử yêu thích sắc màu phản ánh tia nắng rực rỡ của vầng thái dương như vàng, cam, đỏ. Tính cách vương giả của Sư Tử phù hợp với chất liệu satin quý phái, tỏa ánh sáng riêng, khiến bộ chăn ga gối nổi bật giữa không gian căn phòng. Một bó hoa hướng dương bung nở đặt trang trọng trên giường sẽ tôn vinh vị nữ hoàng trong con người Sư Tử.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Các tông màu sáng như trắng hoặc gần trắng hay trắng muốt... là màu sắc cô dâu Xử Nữ ưu ái lựa chọn cho chiếc giường đánh dấu bước ngoặc thiêng liêng đời mình bởi cô tôn thờ sự sạch sẽ, chỉn chu. Hoa văn điểm xuyết tinh xảo, đường kim mũi chỉ tinh tế, thương hiệu uy tín trên thị trường là tất cả yếu tố nàng sẽ để tâm. Xử Nữ còn khắt khe chọn chất liệu vải kháng khuẩn, nệm bông nano chống sự sản sinh vi trùng... để chăm sóc người bạn đời và nâng niu làn da thiên thần nhỏ trong tương lai.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Con đường trong tâm trí Thiên Bình luôn hướng đến sự cân bằng, hài hòa, vì vậy, cô dâu Thiên Bình cảm thấy dễ chịu với phong cách trang trí trung tính, thanh nhã. Một bộ chăn ga gối xanh pastel, họa tiết phối lẫn nét truyền thống và hiện đại với chất liệu thông thoáng, nhẹ mát như cotton là những gì Thiên Bình cần cho một đêm tân hôn êm ái.

Thần Nông (24/10 - 21/11)

Chất liệu nhung gấm mịn màng của bộ chăn ga gối đệm của chiếc giường cưới sẽ nâng đỡ xúc giác nhạy bén của Thần Nông. Tân phòng sẽ là cõi riêng, là một phần con người nàng nếu bộ chăn ga gối được nhấn bởi màu rượu vang, đỏ huyết dụ quyến rũ, sâu thẳm. Để trang trí chiếc giường cưới của Bọ Cạp thêm ấn tượng, hãy sử dụng mùi hương nước hoa.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Đôi cánh chim tung bay tự do, những dây leo vươn cao, cánh đồng cúc dại reo vui trong gió... như những thiết kế của bộ sưu tập Blue Sky - thương hiệu Hanvico là những họa tiết chăn ga gối dành riêng cho tính cách khoáng đạt, tự do, tươi vui của cô dâu Nhân Mã. Xanh da trời thoáng đãng hay đỏ hoa hồng mãnh liệt đều là những màu sắc vui mắt, nồng nàn mà cô nàng yêu thích. Chất liệu cotton mỏng nhẹ và rải lên đó những cánh hoa tươi giúp cô dâu Nhân Mã có một hành trình yêu thương đáng nhớ với người bạn đời.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Trầm tính, trưởng thành, cô dâu Ma Kết là nữ chủ phù hợp của chiếc giường cưới có đường nét và màu sắc chững chạc, mạnh mẽ. Cam, nâu, các tông màu gợi sự liên tưởng đến mặt đất vững vàng là lựa chọn ưu tiên của Ma Kết. Là cô gái trách nhiệm, Ma Kết cần chiếc đệm lò xo có khả năng nâng đỡ cột sống, bộ ga thoát ẩm, thoát nhiệt tốt, mang đến giấc ngủ sâu giúp cô tái tạo năng lượng cho ngày mới.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Nệm được sản xuất bởi công nghệ Fresh Silver kháng khuẩn, ruột gối chống khuẩn công nghệ nano, chất liệu bề mặt có mật độ vải cao, tinh, dệt theo công nghệ Nhật Bản, Hàn Quốc... là sự lựa chọn dành cho các cô dâu Bảo Bình. Đây là chòm sao yêu thích sự tân tiến, hiện đại của tương lai. Họa tiết cho bộ chăn ga gối của Bảo Bình đòi hỏi sự phá cách, sáng tạo. Để có đưuọc nụ cười thích thú của cô nàng, chăn gối có thể được sắp xếp theo trật tự mới và đặt lên đấy một loài hoa màu xanh ít ai biết tên.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Sự thư giãn mang đến hạnh phúc cho Song Ngư, những gì cô cần là không gian thoáng đãng, thanh bình với những tông màu sáng. Một bộ chăn ga gối màu xanh lục hay xanh lam trong suốt của sóng nước, uốn lượn họa tiết thêu tay, chất liệu mềm mại như bông sẽ cho Song Ngư cảm giác êm đềm.

Thu Ngân