Những chiếc váy cưới 'đắt xắt ra miếng' của sao Việt

Chiếc váy thứ hai Trà My diện trong nghi thức làm lễ chính của lễ cưới do nhà thiết kế Hoàng Hải thực hiện. Váy may từ chất liệu ren nhập từ Italy và đá pha lê nhập từ Pháp. Kiểu dáng váy sang trọng, quyến rũ. Bộ váy này có giá ước tính khoảng 3.000 USD (gần 70 triệu đồng).