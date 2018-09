Nét cổ điển trong BST váy cưới mới của Linh Nga Bridal

Triển lãm tiệc cưới "Just Us - Just Love" vừa diễn ra tại Hà Nội vào cuối tuần qua. Nổi bật trong các tiết mục tham dự sự kiện là buổi trình diễn thời trang váy cưới ấn tượng trong BST Dream of Eden của thương hiệu Linh Nga Bridal. BST gây ấn tượng bởi chất liệu satin bóng mượt sang trọng, tơ xước nhập khẩu, những lớp ren tinh tế, sắc trắng tinh khôi và hồng thạch anh bồng bềnh kết hợp cùng kiểu dáng độc đáo.