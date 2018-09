Xu hướng áo dài cưới năm nay

Kiểu áo dài ít họa tiết, đơn giản, mộc mạc và thiên về truyền thống vẫn được các cô dâu lựa chọn trong mùa cưới năm nay.

Với thiên hướng các gam màu nhạt được ưa chuộng, nên màu sắc để may áo dài cũng theo xu hướng này. Bên cạnh các màu đỏ truyền thống, cô dâu năm nay còn chọn gam màu nhạt. Thường là kết hợp màu nhạt với màu truyền thống như đỏ, hồng, cam, trắng... Về chất liệu, các loại vải voan, ren, lụa... vẫn được lựa chọn nhiều nhất. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào dáng người để chọn loại vải may áo dài.

Theo kinh nghiệm của chủ một hiệu may có tiếng trên phố Lê Văn Hưu (Hà Nội) thì người gầy, nhỏ nên chọn vải màu sáng, chất liệu dày và hoa văn to để che đi nhược điểm của mình. Ngược lại, những người hơi đậm thì nên chọn màu vải tối, chất liệu mềm, rủ, hoa văn nhỏ. Những cô dâu yêu thích kiểu trẻ trung, cá tính có thể chọn voan kính và các màu rực rỡ như hồng, cam, xanh... Để thêm phần trẻ trung, cô dâu có thể chọn kiểu áo dài hở vai (dạng cổ thuyền). Về áo dài may cho mẹ chồng, mẹ vợ, bạn có thể chọn loại voan 2 lớp, tơ lụa, gấm, nhung có vẽ hoa kim tuyến hoặc kết cườm.

Xu hướng áo dài năm nay thường có màu sắc nhẹ, họa tiết đơn giản và chất liệu thường là voan mỏng.

Với vóc dáng phụ nữ Việt Nam nhỏ người và không cao lắm thì bạn có thể chọn may vải áo dài với khổ 1,6m (cần 2,2m để lên được một chiếc áo dài) hoặc khổ 1m (cần 3m để lên được một chiếc áo dài). Để chọn được loại vải ưng ý, bạn có thể tham khảo tại các cửa hàng ở Hà Nội như Phan Hải, Mỹ Vinh, Nyll, chợ Hôm... hoặc ở TP HCM như ABC, Thái Tuấn, Toàn Thịnh, chợ Tân Định, chợ Soái Kình Lâm, chợ Tân Bình...

Giá của các loại vải may áo dài cũng đa dạng, nếu là lụa thường hoặc lụa chun thì khoảng 50.000 đồng/m trở lên, nhưng với lụa tơ tằm thì giá 150.000 đồng một mét trở lên. Vải ren có đính kim sa trong khoảng từ 120.000 đồng đến 160.000 đồng. Vải voan thì rẻ hơn, chỉ khoảng 50.000 đồng mỗi mét.

Công may áo dài tùy thuộc vào độ khó của kiểu dáng và chất liệu bạn chọn may. Nếu chất liệu đơn giản, không đính nhiều họa tiết cầu kỳ thì giá may từ 400.000 đồng trở lên. Ngược lại, nếu yêu cầu may áo dài cầu kỳ thì công may từ 800.000 đồng tới 1.000.000 đồng cho mỗi chiếc áo. Nếu phải may thêm lớp lót cho áo dài dùng vải voan thì cô dâu sẽ phải chi thêm khoảng 100.000 đồng.

Việc chọn được chiếc áo dài ưng ý hay không, không phụ thuộc vào số tiền mà bạn sẽ chi ra để sở hữu nó, mà phụ thuộc nhiều vào việc bạn có lựa chọn đúng kiểu dáng phù hợp với mình hay không. Để biết chính xác kiểu áo dài bạn cần, trước khi quyết định may bạn nên nhờ người may đo tư vấn kỹ hoặc tìm hiểu một số mẫu áo dài ở trên mạng hợp dáng người của mình.

Thái An