Váy cưới yêu kiều của sao Việt năm 2014

Ngọc Quyên, Trà My Idol, Quỳnh Nga... đều chọn những thiết kế trong nước thay vì mua váy nhập khẩu như nhiều nghệ sĩ khác.

1. Ngọc Quyên

Là người mẫu chuyên nghiệp, Ngọc Quyên có lợi thế để mặc đẹp nhiều kiểu váy cưới khác nhau, đặc biệt là váy ôm sát khoe đường cong gợi cảm. Trong lễ cưới được tổ chức tại Mỹ, người đẹp chọn váy đuôi cá ren nhung của nhà thiết kế Hoàng Hải. Váy được may bằng vải cao cấp nhập khẩu Italy đính pha lê Swarovski có giá 10.000 USD.

2. Quỳnh Trâm

Chiếc váy của Quỳnh Trâm được thiết kế theo phong cách thời trang nổi bật của năm 2014, váy cưới trơn. Đây là quà tặng từ một người bạn của Quỳnh Trâm. Váy không cầu kỳ nhưng sang trọng và gợi cảm với kiểu dáng bó sát, đường xẻ cổ chữ V sâu.

3. Trà My Idol

Trong lễ cưới ngày 15/6, Trà My mặc hai chiếc váy cưới đắt tiền. Váy đuôi cá đính pha lê lấp lánh của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, giá 200 triệu đồng và váy cưới xòe 3.000 USD được may từ ren Italy, đính pha lê nhập từ Pháp. Hai chiếc váy của Trà My đang giữ vị trí đầu bảng về mức độ xa xỉ so với những mẫu váy khác của sao Việt kết hôn năm 2014.

4. Ngô Quỳnh Anh

Cựu thành viên nhóm Mắt ngọc chọn phong cách đơn giản, thanh lịch cho ngày cưới. Cả 3 chiếc váy của Quỳnh Anh đều có phom dáng cổ điển, không đính kết nhiều họa tiết trang trí. Ở lễ cưới nhà thờ, Quỳnh Anh kết hợp váy cưới xòe tay dài với voan thướt tha. Còn lúc đãi tiệc, cô mặc 2 váy cưới dáng chữ A may bằng chất liệu taffeta bóng và chiffon pha ren mềm mại.

4. Hương Baby, cô dâu của Tuấn Hưng

Hương Baby chọn váy cưới đuôi cá hở lưng trong ngày cưới. Lưng váy xẻ sâu tới ngang hông có thêm các chuỗi hạt ngọc trai tạo nét cổ điển. Chiếc váy cưới của Hương Baby có nhiều chi tiết tương đồng với mẫu váy Jasmine trong bộ sưu tập Empress của nhà thiết kế người Nga Galia Lahav.

5. Kiều Oanh, cô dâu của Duy Nhân

Cô dâu Kiều Oanh có chiều cao vừa phải, vóc dáng nhỏ nhắn nên cô chọn váy cưới ngắn, váy đuôi cá lệch vai và váy đuôi cá có phần chân xòe nhẹ. Cả 3 chiếc váy có thiết kế ôm gọn cơ thể vừa khoe được vòng eo nhỏ nhắn vừa tôn lên sự sang trọng, lộng lẫy.

6. Quỳnh Nga

Trong đám cưới diễn ra vào tối 23/11, cô dâu Quỳnh Nga diện 4 chiếc váy cưới mang kiểu dáng khác nhau nhưng đều có phong cách gợi cảm với điểm nhấn ở vòng một. Trang phục cưới của cô đều do nhà thiết kế Hoàng Hải thực hiện với tổng giá trị khoảng 15.000 USD.

7. Yến Phương

Cô dâu 9x của ca sĩ Lam Trường chọn hai chiếc váy phong cách đối lập trong buổi đã tiệc tối ngày 27/11. Yên Phương xinh như công chúa với váy cưới xòe xẻ cổ V khi đón khách và sau đó, lúc cử hành hôn lễ, cô thay đổi hình ảnh cùng chiếc váy xẻ cao gợi cảm. Váy cưới của Yến Phương do chuyên gia Vĩnh Thụy thực hiện.

8. Huyền Lizzie

Không thích những mẫu váy cưới nhập đắt tiền, Huyền Lizzie chọn váy cưới thiết kế trong nước vừa vặn vóc người và giá thành tiết kiệm. Cả 3 chiếc váy của Huyền Lizzie là váy xòe đính ngọc trai, váy đuôi cá trắng xếp tầng và váy đuôi cá màu vàng đồng đều do ekip của chuyên gia trang điểm Hoàn Khang thực hiện.

Song Giang