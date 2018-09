Váy cưới tối giản lấy cảm hứng từ hình trái tim

Nhà thiết kế Trương Thanh Hải vừa ra mắt bộ sưu tập mang tên 'Cor Cordium' cho mùa cưới 2019. Trong tiếng Latin, Cor Cordium có nghĩa là trái tim của những trái tim. Trương Thanh Hải cho biết đây là hình ảnh ẩn dụ của tình cảm sâu đậm mà hai người dành cho nhau. Nguồn cảm hứng sáng tạo này anh đã có được sau khi đọc cuốn sách 'Call me by your name'.