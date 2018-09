Váy cưới thanh lịch của mỹ nhân Hàn 2015

Lee So Yeon diện chiếc váy cưới màu trắng kiểu dáng thanh lịch, nhẹ nhàng. Kiểu váy cúp ngực để lộ bờ vai trần. Phía lưng khá ấn tượng với cách xẻ chữ V gợi cảm cùng chiếc nơ lớn duyên dáng. Phần thân trên của váy may bằng ren, còn chân váy may bằng voan lụa mềm mại. Đuôi váy khá dài, nên khi di chuyển, cô dâu phải cầm váy để tiện đi lại.