Váy cưới tay dài tuyệt đẹp của sao Việt

Cũng là một thiết kế của Chung Thanh Phong, chiếc váy mà ca sĩ Trà My Idol mặc trong ngày cưới được may bằng vải ren pha lưới. Dáng váy bồng xòe có điểm nhấn là chiếc dây lưng lụa kết nơ xinh xắn ngang eo theo phong cách cổ điển. Chiếc váy cầu kỳ của Trà My Idol có giá khoảng 200 triệu đồng.