Váy cưới ren trơn tạo cá tính cô dâu

Là dòng sản phẩm đi theo xu hướng thời trang tối giản đang thịnh hành, váy cưới ren trơn mang vẻ đẹp tiềm ẩn, mộc mạc và sang trọng.

Dạo quanh một vòng thị trường váy cưới trong nước, cô dâu có thể dễ dàng nhận ra sự đa dạng thương hiệu, xuất xứ nhưng kiểu dáng còn khá nhiều hạn chế. Sự lặp đi lặp lại không sáng tạo của nhiều mẫu váy, đặc biệt là váy cưới ren đính đá tạo nên sự nhàm chán và chính là yếu điểm của váy cưới trong nước.

Xu hướng thời trang ngày nay đi theo hướng "Less is more" (Đơn giản là đẹp) nên những mẫu thiết kế được đánh giá cao đôi khi không phải bởi sự cầu kỳ, nhiều chi tiết mà chính bởi sự tối giản và tiết chế cao độ. Phong cách váy cưới đơn giản lên ngôi thời gian gần đầy đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các kiểu cách cầu kỳ, xa xỉ.

Váy cưới ren trơn là một dòng sản phẩm đi theo xu hướng tối giản gây được sự chú ý với các cô dâu. Không phô trương nổi bật hay đính đá, kết cườm, những mẫu váy ren trơn mang vẻ đẹp tiềm ẩn, mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng. Chính từ các hoa văn độc đáo, tinh tế của chất liệu mà chiếc váy trở nên nổi bật, phù hợp với nhiều vóc dáng cô dâu và đa số không gian tiệc cưới. Nếu là người yêu thích phong cách "mộc", bạn có thể tìm thấy chiếc váy cưới của mình trong các gợi ý dưới đây.

Váy ren trơn không sử dụng các nguyên liệu trang trí phổ biến như pha lê, cườm hay ngọc trai mà dùng chính họa tiết của vải làm nổi bật thiết kế.

Hoa văn ren đa dạng từ hình hoa hồng to bản đến những bông cúc li ti, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cô dâu.

Một số mẫu váy kết hợp khéo léo giữa chất liệu ren chỉ và ren đục, tạo nên phong cách đa dạng, hiện đại.

Váy cưới ren mềm dành cho các cô dâu yêu thích sự lãng mạn, nhẹ nhàng, bay bổng.

Loại vải mềm mại này còn đem lại sự thoải mái và ôm sát theo đường cong cơ thể.

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của trang phục và photo Lamnhistudio.

Mộc Lan