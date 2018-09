Váy cưới ren đục mới lạ

Những mảng ren to đục lỗ to bản vừa giúp váy đứng dáng lại đem đến sự trẻ trung cho cô dâu hiện đại.

Nếu như ren vẫn được nhắc đi nhắc lại trong các mẫu váy cưới từ xưa đến nay thì xu hướng ren đục lại bắt đầu nổi lên như một trào lưu mới từ mùa xuân - hè năm ngoái. Tuy vậy, chỉ có một số nhà thiết kế sử dụng chất liệu này để may váy cưới. Những mảng ren đục lỗ to bản thường cứng hơn so với vải ren thông thường nên giúp chiếc váy cưới đứng dáng mà không làm mất đi nét sang trọng, quyến rũ vốn có của ren.

Những mảng ren đục được sử dụng để trang trí cho phần cổ, ngực váy và xen kẽ giữa các tầng váy.

Ren đục cũng phong phú mẫu mã không kém gì vải ren bình thường nhưng nhiều hơn cả là họa tiết hình học và họa tiết baroque.

Vải ren đục trông giống như họa tiết khắc nổi đẹp mắt nên thường được sử dụng để làm nổi bật chiếc váy đơn giản.

Các cô dâu vóc dáng mũm mĩm không nên lạm dụng chất liệu này vì nó dễ làm lộ nhược điểm hình thể.

Cô dâu có thể sử dụng ngay chính vải ren đục đáp trên váy để cài tóc cho ton sur ton.

Sử dụng những mảng ren đính lên hông, ngực.

Cũng giống như vải ren mịn, ren đục có thể dùng để trang trí nhiều dáng váy cưới, từ chữ A đến đuôi cá, bồng xòe.

Họa tiết ren được cắt laser trên chất liệu trong suốt (sheer) phổ biến hơn cả.

Cô dâu có thể lựa chọn váy cưới ren đục điểm xuyết hạt ngọc trai hoặc thuê chỉ ánh kim cho một buổi tiệc tối.

Những đường chỉ thêu chạy dọc thân tạo cảm giác thân hình thanh mảnh, gọn gàng.

Mộc Lan

Ảnh: Weddinginspirasi