Váy cưới Phương Vy giống thiết kế Zuhair Murad

Cả hai chiếc váy có cùng phom dáng, chất liệu và hoa văn tương tự nhau nhưng kiểu cổ được thay đổi để phù hợp vóc dáng cô dâu.

Sự cầu kỳ trong họa tiết ngọc trai trên váy cưới của Phương Vy vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Vì chất liệu voan lưới mỏng manh nên khi đính nhiều hạt ngọc trai, nó khiến tổng thể bị nặng nề và chiếc váy không bay bổng như thiết kế gốc.

Thay vì kiểu cổ tròn như thiết kế của Zuhair Murad, Phương Vy chọn dáng cổ mở rộng để phù hợp với bờ vai đầy.

Trong lễ cưới mộc mạc diễn ra tại biển Phan Thiết chiều tối ngày 7/3, ca sĩ Phương Vy Idol mặc váy cưới do chính mẹ cô thực hiện. Chiếc váy được may bằng vải lưới xuyên thấu theo xu hướng thời trang đang thịnh hành. Điểm nhấn trên váy là phần họa tiết đính nổi cầu kỳ bằng hạt ngọc trai. Tuy nhận được nhiều lời khen về sự độc đáo, gợi cảm nhưng chiếc váy này của Phương Vy có nhiều nét tương đồng với váy cưới do Zuhair Murad thiết kế.

Cả hai chiếc váy đều có dáng ôm suông, may bằng chất liệu xuyên thấu, hoa văn cách điệu mềm mại và sử dụng họa tiết chạy dọc trên phần trên váy nhằm đem lại sự thanh thoát cho cô dâu. Trong khi mẫu váy thuộc bộ sưu tập mùa thu 2015 của Zuhair Murad có dáng cổ tròn và hoa văn thêu dày đặc thì chiếc váy Phương Vy mặc trong lễ cưới có dáng cổ chữ V bẹt, trễ vai nhẹ, hoa văn lấy cảm hứng từ sao biển rải rác trên thân áo, cánh tay. Phong cách váy cưới này được Zuhair Murad và nhiều thương hiệu khác dự đoán là xu hướng hot trong thời gian tới. Cô dâu có thể tham khảo những mẫu váy dưới đây để tìm ý tưởng cho mình.

Bộ sưu tập váy cưới mùa thu 2015 của Zuhair Murad có nhiều mẫu váy được may bằng chất liệu xuyên thấu gợi cảm.

Hoa văn được xử lý tinh tế để vẫn đem lại nét thanh lịch, đồng thời khoe được ưu điểm cho cô dâu.

Cô dâu có thể kết hợp thêm phần đuôi váy phụ theo phong cách váy cưới hai trong một thuận tiện, độc đáo.

Hoa văn thêu thủ công và ít sử dụng hạt đá trang trí để giữ cho chiếc váy sự nhẹ nhàng, bay bổng.

Vì váy được may bằng chất liệu xuyên thấu, mỏng manh nên phù hợp hơn cả với cô dâu vóc dáng thanh mảnh.

Với những thiết kế này, cô dâu có thể khoe được đôi chân thon dài, gợi cảm.

Bên cạnh váy trắng, những chiếc váy màu nhạt như vàng chanh, hồng phấn cũng phù hợp với ngày cưới.

Một thiết kế khác của Leah Da Gloria có phần đuôi dài, tăng nét thướt tha khi cô dâu di chuyển.

Kiểu váy cưới này khi kết hợp với những chiếc voan dài mang phong cách hoàng gia sẽ tạo được sự sang trọng.

Nếu sở hữu số đo chuẩn, cô dâu có thể chọn dáng váy đuôi cá để khoe được tối đa ưu điểm.

LinC

Ảnh: F.G