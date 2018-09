Váy cưới Ngọc Thạch chưa đến 10 triệu đồng

Người mẫu và mẹ chồng cùng đi chọn vải và đặt may chiếc váy cưới dài 3 mét.

Đám cưới của Ngọc Thạch diễn ra ngày 6/9 tại quê nhà của cô - Hậu Giang. Buổi lễ diễn ra ấm cúng với 500 khách mời là gia đình và bạn bè thân thiết.

Ngọc Thạch xinh đẹp trong ngày cưới hôm 6/9. Trong đám cưới, Ngọc Thạch diện váy cưới cúp ngực khoe bờ vai và khuôn ngực quyến rũ. Cô không gắn khăn voan mà chọn hoa tô điểm cho mái tóc. Ảnh: Võ Triết.

Ngọc Thạch tự hào khoe, vải may váy do chính cô và mẹ chồng chọn mua ở Hà Nội. Sau đó, người đẹp mang vào TP HCM để may tại tiệm quen. “Toàn bộ chi phí cho chiếc váy chưa đến 10 triệu đồng”, Thạch cười nói. Dù chi phí cho váy cưới không quá cao, nhưng Ngọc Thạch vẫn có chiếc váy lộng lẫy và đặc biệt là thiết kế theo ý của mình.

Các cô dâu Việt có thể tham khảo kinh nghiệm may váy này của siêu mẫu để may được chiếc váy ưng ý nhất. Bạn có thể tới nhiều chợ vải như chợ Hôm (Hà Nội), chợ Soái Kình Lâm, chợ Tân Bình (TP HCM) để tìm cho mình những khuôn vải đẹp. Năm nay, vải ren vẫn chiếm lĩnh vị trí đầu bảng trong các thiết kế váy cưới, sau đó tới lụa, voan... nên cô dâu có thể dễ dàng tìm được các loại vải này cho váy mặc trong ngày trọng đại.

Đuôi váy voan lộng lẫy khiến Ngọc Thạch thướt tha như công chúa trong hôn lễ.

Tất cả chi tiết váy do chính siêu mẫu lên ý tưởng. Vì lễ cưới diễn ra bên hồ bơi nên Ngọc Thạch chủ động chọn kiểu váy giản dị nhẹ nhàng dễ di chuyển. Phần đuôi áo dài tới 3m được gắn thêm nhằm tôn lên vẻ sang trọng cho cô dâu lúc làm lễ. Với phần đuôi thướt tha, cô dâu nên chọn vải mềm mại như voan để tạo cảm giác uyển chuyển khi đi lại.

Phần đuôi váy cưới có thể tháo rời để dễ di chuyển. Ảnh: Võ Triết.

Chiều 7/9, người đẹp sẽ ra Hà Nội, chuẩn bị cho tiệc cưới tại quê chồng vào cuối tháng 9. Dự kiến cô diện hai chiếc váy khác nhưng Ngọc Thạch giữ bí mật về thương hiệu và giá cả. Cô đang tìm thêm một bộ váy dạ hội để mặc trong buổi tiệc mừng.

Sau cưới, vợ chồng Ngọc Thạch chưa lên kế hoạch đi trăng mật. Người đẹp hy vọng sớm có em bé.

Theo VnExpress