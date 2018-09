Váy cưới mùa xuân kiểu dáng đơn giản

Tuy không cầu kỳ, bắt mắt như những chiếc váy cưới đính cườm, thêu hoa nhưng cô dâu sẽ luôn hợp mốt dù ở thời điểm nào.

Trước đây, những chiếc váy cưới thiết kế gọn gàng, đơn giản thường được cô dâu lựa chọn khi tổ chức đám cưới ở biển hoặc trong không gian rộng để thuận tiện cho việc đi lại. Tuy nhiên, trong một năm trở lại đây, xu hướng váy cưới này được nhiều cô dâu yêu thích khi quan niệm "Simple is the best" (Đơn giản là tốt nhất) bao trùm lĩnh vực thời trang.

Váy cưới đơn giản (hay tối giản) không chú trọng tới các chi tiết trang trí, đính cườm nhưng gây ấn tượng bởi kỹ thuật cắt cụp chuẩn mực, đường may chính xác để tôn lên vóc dáng cô dâu. Nhìn về hình thức, chiếc váy cưới tối giản không thật sự lộng lẫy, bắt mắt nhưng theo các nhà thiết kế thời trang, lựa chọn váy cưới này, cô dâu sẽ không lo bị lỗi mốt, dù là 10 năm hay 20 năm sau đó.

Váy cưới mullet cúp ngực với điểm nhấn là chiếc dây lưng làm nổi bật đường cong gợi cảm của cô dâu và tôn lên đôi chân thon dài.

Dáng váy maxi được thiết kế với phần chân váy độc đáo, có đường xẻ tà ở chính giữa để khi di chuyển, tà váy chuyển động mềm mại.

Váy cưới hai dây luôn tạo cảm giác chắc chắn và giúp cô dâu che được khuyết điểm của bờ vai.

Nhờ những đường xếp ly chéo từ ngực váy tới qua hông, vóc dáng tròn trịa của cô dâu trông sẽ thanh thoát, quyến rũ hơn.

Một ưu điểm khác của những chiếc váy cưới tối giản là thời gian sử dụng lâu dài. Sau đám cưới, cô dâu có thể mặc váy này cho các buổi tiệc trang trọng.

Những cô dâu vóc người tròn cũng được khuyên nên mặc váy cưới đơn giản, không có nhiều họa tiết đính nổi để đánh lạc hướng chú ý của người đối diện.

Nếu điệu đà hơn, cô dâu có thể chọn một mẫu váy may hoàn toàn bằng vải ren với các họa tiết hoa dây leo, hoa bông tùy thuộc vóc dáng.

Điểm nhấn của những chiếc váy cưới tối giản thường tập trung ở phần thân trên hoặc ngang eo.

Mộc Lan

