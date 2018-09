Váy cưới màu sắc cá tính của sao

Tại lễ cưới với tài tử Matthew Broderick năm 1997, ngôi sao Sex And The City Sarah Jessica Parker thể hiện cá tính bằng cách diện chiếc váy đen do Morgane Le Fay thiết kế trong hôn lễ. Cô sử dụng thiết kế váy có phần thân tối giản đối lập với chân váy bồng cầu kỳ trên chất liệu taffeta. Điều này đã gây tranh cãi trong giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Không chỉ thế, khi được phỏng vấn, Sarah cũng thừa nhận rằng cảm thấy hối tiếc và muốn lựa chọn màu trắng cổ điển hơn là đen.