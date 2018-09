Váy cưới hàng hiệu lộng lẫy của sao thế giới

Mỗi người một phong cách nhưng cả Avril Lavigne, Rose McGowan và Kristin Cavallari đều say đắm váy cưới của Monique Lhuillier.

1. Diễn viên Kate Bosworth

Tổ chức hôn lễ tại một trang trại ở Montana - miền tây nước Mỹ hôm 31/8, cô dâu Kate Bosworth chọn một chiếc váy cưới màu trắng ngà bằng chất liệu satin bóng cúp ngực. Chiếc váy của thương hiệu Oscar de la Renta tuy không có nhiều họa tiết trang trí điệu đà nhưng tôn dáng nên vẫn đem đến cho cô dâu vẻ gợi cảm, cuốn hút. Kate còn kết hợp thêm khăn voan dài 5m cho thêm phần trang trọng.

2. Ca sĩ Avril Lavigne

Đúng như tính cách mạnh mẽ của một ngôi sao nhạc rock, Avril Lavigne chọn hai màu đen và đỏ để tổ chức đám cưới theo phong cách Gothic. Ngoài chiếc váy màu đen thương hiệu Monique Lhuillier, nữ ca sĩ còn kết hợp ton sur ton khăn voan và hoa cầm tay màu đen tuyền bí ẩn. Hôn lễ của cô diễn ra vào ngày 1/7 tại một lâu đài cổ ở Pháp.

3. Diễn viên Rose McGowan

Ngôi sao phim Phép thuật xuất hiện trong đám cưới hôm 12/10 với phong cách điệu đà của một nàng công chúa. Cùng với chiếc váy cúp ngực corset thêu ren hoa của Monique Lhuillier, nữ diễn viên còn kết hợp thêm giày cao gót màu ánh kim Jimmy Choo sành điệu.

4. Diễn viên Kristin Cavallari

Một lần nữa lại có cô dâu nổi tiếng chọn thương hiệu váy cưới Monique Lhuillier cho ngày trọng đại. Nữ diễn viên phim The Hills - Kristin Cavallari đã khoe được vóc dáng gợi cảm trong chiếc váy cưới đuôi cá vải lụa taffeta cao cấp. Chân váy được may xếp nếp phồng, tạo hình như một bông hoa nở rộ rạng rỡ.

5. Diễn viên Christina Ricci

Trên trang cá nhân Twitter, nữ diễn viên Christina Ricci đã đăng bức ảnh mặc váy cưới kèm theo thông báo về đám cưới bí mật đã diễn ra hồi cuối tháng 10 tại New York. Chiếc váy cưới đuôi dài với chi tiết cut out ngang vai được xác định là một thiết kế của thương hiệu thời trang Givenchy. Dáng váy ôm sát kiểu cổ điển phù hợp với cô dâu thân hình thanh mảnh, gọn gàng.

6. Công chúa Madeleine

Năm 2013 cũng là dấu mốc quan trọng đối với công chúa của Thụy Điển, Madeleine khi cô chính thức kết hôn với nhà tài chính Mỹ Chris O'Neill. Cô chọn váy cưới của nhà thiết kế 81 tuổi lừng danh Valentino Garavani. Váy cưới của nàng công chúa út được may bằng chất liệu vải lụa in hoa hồng sang trọng, phần thân trên táp vải ren thêu tay của Chantilly. Dáng váy cổ thuyền rộng khoe được vẻ đẹp của bờ vai. Váy có độ dài lên tới 4 mét và chân váy may xếp ly nhẹ, tạo độ phồng tự nhiên mà không cần sử dụng tùng váy như cách truyền thống.

Mộc Lan

Ảnh: Usmagazine, People, Popsugar