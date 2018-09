Váy cưới 'có một không hai' của Angelina Jolie

Phần thân sau của váy và voan in các hình vẽ ngộ nghĩnh, là tác phẩm của 6 cô cậu nhóc nhà Jolie - Pitt.

Hình ảnh ngày vui của Angelina Jolie trên trang bìa tạp chí People.

Ngay sau khi thông tin về hôn lễ bí mật của cặp đôi quyền lực nhất Hollywood diễn ra hôm 23/8 tại Pháp được hé lộ, các fan của nhà Jolie- Pitt đã được chiêm ngưỡng những bức ảnh cưới đầu tên của hai người trên tạp chí People và Hello. Trang bìa People in hình cô dâu Angelina tinh khôi trong chiếc váy cưới màu trắng đi kèm ảnh cô dâu - chú rể quây quần bên 6 đứa con. Trong khi đó, tờ Hello đăng ảnh cặp đôi đang hôn nhau ngọt ngào cùng những nét vẽ ngộ nghĩnh phía sau thân váy của Jolie.

Chiếc váy trắng của Jolie là tác phẩm của nhà thiết kế Luigi Massi thuộc thương hiệu Atelier Versace với sự giúp sức của các bé nhà Jolie - Pitt. Những nét vẽ ngộ nghĩnh, tươi vui của 6 nhóc tỳ được Luigi Massi khéo léo đưa lên voan và phần thân sau của váy.

Cả 6 đứa trẻ nhà Jolie Pitt đều có nhiệm vụ quan trọng trong ngày trọng đại của bố mẹ ngoài việc góp phần thiết kế váy cưới. Hai cậu con trai đầu Maddox và Pax Thiên dắt tay mẹ vào lễ đường, Zahara, Vivienne rắc những cánh hoa hồng dọc đường bố mẹ đi vào nhà nguyện còn Shiloh và Knox có nhiệm vụ cầm nhẫn cưới.

Nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi trên trang bìa tạp chí Hello.

"Chúng tôi rất vui và vinh dự khi hé lộ những khoảnh khắc ngọt ngào của Brad và Angelina bên các con, người thân trong gia đình và bạn bè trong ngày cưới của họ. Chúng tôi gửi lời chúc những điều tốt đẹp nhất trong tương lai sẽ đến với hai người", Eduardo Sanchez Perez - tổng biên tập của tờ Hello chia sẻ.

"Điều quan trọng nhất với chúng tôi là ngày hôm ấy tràn ngập tiếng cười và sự thoải mái. Đó là ngày đặc biệt để chia sẻ niềm hạnh phúc với các con và những người thân yêu trong gia đình", cặp uyên ương hân hoan thổ lộ trên tạp chí People.

Hà Trang