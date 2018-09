Váy cưới cầu kỳ đến từ xứ sở Dubai

Không chọn phong cách tối giản như đa số các bộ sưu tập váy cưới 2014, nhà thiết kế Joumana Al Hayek ưu ái dáng váy lớn và chất liệu độc đáo.

Sự xa xỉ và cầu kỳ của thời trang Dubai đã được thể hiện trọn vẹn trong bộ sưu tập váy cưới 2014. Lấy hình ảnh từ những nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích nên mỗi mẫu váy đều mang nét lãng mạn, quyến rũ, dù được may bằng chất liệu độc đáo như vải xốp, vải nhăn hay ren kim tuyến óng ánh. Dáng váy tương đối lớn cũng là một khác biệt so với xu hướng chung hiện nay đi theo phong cách tối giản nhưng không vì thế mà bộ sưu tập bị giảm sức hút. Bởi cùng với hàng ngàn viên pha lê Swarovski lấp lánh, đường may bèo nhún bồng bềnh, đáng yêu đã tạo nên những chiếc váy hệt như trong giấc mơ của các nàng dâu.

Ren và những bông hoa lụa nổi có chung màu sắc ánh kim làm bừng sáng chiếc váy đuôi cá khá quen thuộc.

Không chỉ sử dụng pha lê đắt tiền mà nhà thiết kế còn khéo léo kết hợp chất liệu vải xốp với voan lưới, tạo nên sự tương phản độc đáo, thu hút ánh nhìn.

Những mẫu váy xòe có đặc điểm dễ nhận thấy là phần chiết eo bó sát và chân váy xòe bồng bềnh như một đám mây.

Trên thân váy, ngoài họa tiết trang trí bằng ren, pha lê, còn có các đường xếp ly chéo hay thẳng tùy từng vị trí để tối đa hóa khả năng che giấu khuyết điểm cho cơ thể.

Họa tiết hoa thêu mềm mại mang phong cách hoàng gia không thể thiếu trong các mẫu váy cưới sang trọng, cổ tích.

Sử dụng vải xốp bóng cho phần chân váy, nhà thiết kế không cần quá dụng công mà vẫn tạo nên một mẫu váy cưới với hoa văn 3D ấn tượng.

Mẫu váy đặc biệt ở phần họa tiết hình học xen kẽ hoa dây được kết hoàn toàn từ pha lê cao cấp.

Mộc Lan

Ảnh: Weddinginspirasi