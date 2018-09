Tư vấn make up cô dâu mặt vuông

Tạo khối chéo và đánh phấn má hất lên phía thái dương sẽ tạo cảm giác khuôn mặt thon, gọn hơn.

Cô dâu Nguyễn Đỗ Trà My tự nhận mình là người kỹ tính, cầu toàn. Hơn 2 tháng nữa bạn sẽ tổ chức đám cưới nhưng với khuôn mặt vuông, ngắn và đôi mắt dài, nhỏ, Trà My băn khoăn không biết trang điểm, làm tóc như thế nào để khắc phục nhược điểm. Ngoisao.net đã tư vấn cho bạn Trà My phong cách làm đẹp Hàn Quốc nữ tính, lãng mạn.

Trước khi trang điểm, cô dâu cần làm sạch da mặt, thoa nước hoa hồng và kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, tỉa bớt lông mày cho gọn gàng.

Sau lớp trang điểm nền, bước quan trọng nhất để khiến khuôn mặt vuông trông thon thả hơn là tạo khối hai bên xương hàm. Tuy nhiên, cách tạo khối cần thực hiện nhẹ nhàng để không làm cho khuôn mặt cô dâu bị già. Ngoài ra, vẽ lại dáng lông mày phù hợp cũng giúp khuôn mặt trông sáng hơn.

Vì mắt cô dâu nhỏ nên không dùng các màu tối như nâu đất, đen mà trang điểm với màu sáng hơn. Có thể nhấn vào đuôi mắt để tạo chiều sâu. Đồng thời, kẻ viền mí trong bằng màu nhũ trắng giúp đôi mắt to, tròn.

Với phấn má hồng, đánh chéo về phía thái dương để tạo cảm giác khuôn mặt dài. Cô dâu có nước da trắng nên dùng son môi màu hồng cánh sen sẽ làm nổi bật ưu điểm.

Kiểu tóc búi sẽ đem đến sự sang trọng cho cô dâu nhưng với khuôn mặt vuông, không nên búi quá cao, làm cho mặt bị thô. Kiểu búi trễ xoắn hoa đẹp mắt sẽ rất hợp với váy cưới điệu đà.

Cài thêm băng đô và buông lơi vài lọn tóc mai tạo nét mềm mại cho khuôn mặt

Sau khi được tư vấn, cô dâu Trà My đã trở nên tươi tắn và tự tin hơn với phong cách ngày cưới.

Để trở thành nhân vật được chuyên gia tư vấn trang điểm cô dâu và chọn váy cưới phù hợp, độc giả gửi email về cuoihoi@ngoisao.net. Nội dung email gồm có: - Họ tên và nơi sinh sống.

- Hai ảnh gồm: một ảnh chân dung rõ mặt, một ảnh toàn thân, ảnh chưa qua xử lý (ảnh chụp trong vòng 6 tháng).

- Giới thiệu một vài nét về bản thân: tính cách, phong cách trang điểm, làm tóc yêu thích, kiểu váy cưới bạn thấy phù hợp.

- Số điện thoại liên lạc.

Mộc Lan

Trang điểm & Tóc: Mỹ linh (098 8586 839)

Ảnh & Trang phục: LittleWhiteDress (0946 369 888)