Trương Thị May chia sẻ phương pháp thực dưỡng cho cô dâu

Uống nước lọc vào buổi sáng, dùng thực phẩm chứa nhiều vitamin và protein... giúp giữ gìn làn da, vóc dáng cho phái đẹp trước ngày cưới.

Á hậu các dân tộc Việt Nam 2007 - Trương Thị May là một trong những người đẹp gắn bó với phương pháp thực dưỡng giữ gìn vóc dáng, làn da và mái tóc. Chế độ ăn uống thanh đạm là bí quyết giảm cholesterol, duy trì vẻ ngoài tươi trẻ của người đẹp.

Trương Thị May chia sẻ, thực đơn mỗi ngày của cô rất đơn giản. May thức dậy sớm vào buổi sáng, uống một cốc nước lọc lớn hỗ trợ giải độc hệ tiêu hóa. Buổi trưa, cô sử dụng bột gạo lứt muối mè tự rang xay, ngũ cốc, canh rau củ hoặc đậu. Protein và vitamin rất thiết cho cơ thể, giúp làn da khỏe khoắn được bổ sung từ đậu hũ, sữa đậu nành. Mỗi khi có lịch trình diễn xa, thức ăn chủ yếu của May vẫn là bột gạo lứt, mì gói, hạt dẻ, chocolate đắng, hạt hạnh nhân... và nước khoáng. Trái cây là nguồn cung cấp vitamin và đường tự nhiên tốt nhất cho cơ thể, hạn chế tối đa các sản phẩm có lượng đường cao.

Một vóc dáng đẹp có sự cân đối, không mỡ thừa ở vùng đùi, eo, hông, bắp tay, bắp chân. Người đẹp cho rằng, béo phì là do dung nạp nhiều thức ăn có hàm lượng dầu cao như đồ chiên rán. Nếu không biết cách chăm sóc, thải độc cơ thể phù hợp dễ dẫn đến những căn bệnh khó lường. Thực dưỡng là phương pháp thanh lọc cơ thể, bổ sung chất xơ, vitamin tự nhiên, cải thiện tình trạng thừa cân.

Là một trong những sao Việt theo đuổi lối sống thanh đạm, Trương Thị May bắt đầu ăn chay từ năm 9 tuổi. "Chế độ ăn chay trường giúp May tránh cholesterol có hại cho sức khỏe, tóc và da cải thiện nhiều, trở nên trẻ trung hơn”, cô cho biết.

Thực dưỡng trước ngày cưới giúp cô dâu thải độc, có sự cải thiện về nhan sắc và sức khỏe. Tuy nhiên, hoa hậu Trương Thị May khuyên không nên thay đổi thực đơn đột ngột. Phái đẹp nên dùng ngũ cốc, salad vào buổi sáng thay bánh mì, thực phẩm khó tiêu hóa, nhiều dầu mỡ. Mỗi bữa ăn có sự bổ sung thực phẩm chay như rau xanh, các loại đậu, củ quả, cắt giảm thịt, món chiên rán. Sau khi cơ thể đã thích nghi thì chuyển sang ăn chay hẳn. Trái cây tươi dùng vào các bữa lỡ trong ngày. Hạt hạnh nhân, hạt dẻ ăn vào buổi tối sẽ giúp các bạn gái có giấc ngủ tốt hơn.

Phương pháp không chỉ phụ thuộc vào thực phẩm mà còn chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi. Dù bận rộn với lịch diễn, Trương Thị May luôn thức dậy sớm, ngồi thiền 30 phút, thả lỏng toàn bộ cơ thể, đầu óc. Đây là cách May dùng để thanh lọc tâm hồn mình, giúp cơ thể tiếp nhận năng lượng tự nhiên từ đất trời. Ngoài ra, người đẹp còn chạy bộ và nhảy dây hàng ngày để giữ gìn vóc dáng người mẫu của mình.

Phần lớn, các bạn trẻ dễ gặp căng thẳng trong thời gian chuẩn bị đám cưới, dẫn đến rối loạn nhịp sinh học, ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ. Các cô dâu tương lai nên dành 30-45 phút trong ngày để thư giãn, thiền định hoặc tập yoga ở nơi thoáng mát, có cây xanh và yên tĩnh để tâm trí được nghỉ ngơi, giải tỏa những căng thẳng. Vận động nhẹ nhàng tại nơi làm việc, đi cầu thang bộ thay vì thang máy... sẽ phù hợp với những bạn trẻ bận rộn.

Hôn lễ là giây phút hạnh phúc trong cuộc đời, Trương Thị May mong muốn những cô dâu tương lai thật xinh đẹp, rạng rỡ và khỏe mạnh trong ngày trọng đại.

"Ăn chay là một trong những cách giúp chúng ta có được cơ thể khỏe mạnh, tuy nhiên đó không phải yếu tố quyết định. Giữ trạng thái bình tâm, cân bằng giữa vật chất và tinh thần mới là bí quyết giúp May giữ gìn vóc dáng và nhan sắc của mình", người đẹp chia sẻ.

Năm 2014, Trương Thị May được hiệp hội PETA vinh danh "Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất châu Á". Hiện tại, người đẹp đang hoạt động song song ở lĩnh vực thời trang và điện ảnh, đồng thời đóng góp nhiều trong công tác từ thiện xã hội.

Quyên Quyên