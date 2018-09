Style cô dâu dịu dàng, đậm chất Anh của Geri Halliwell

Váy cưới của cựu ca sĩ nhóm Spice Girls được may bằng chất liệu ren cao cấp và cô chọn phụ kiện theo phong tục truyền thống.

Ngày 15/5 vừa qua, nữ ca sĩ Geri Halliwell và ông bầu F1 Christian Horner tổ chức đám cưới tại nhà thờ St. Mary's ở vùng Bedfordshire, Anh. Trong ngày cưới, nữ ca sĩ 42 tuổi tạo cho mình phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn mà sang trọng đúng chất Anh quốc.

1. Váy cưới

Nhà thiết kế váy cưới người Anh Phillipa Lepley là người thực hiện chiếc váy cưới đặc biệt cho cô dâu Geri. Đó là mẫu váy được làm riêng cho cựu ca sĩ nhóm Spice Girls và không có phiên bản thứ hai. Nhà thiết kế chia sẻ: "Geri muốn một chiếc váy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng tinh xảo. Vì vậy tôi sử dụng ren tốt nhất để tạo nên thiết kế thật nữ tính và đậm chất "Anh". Chúng tôi đã bắt đầu làm váy từ vài tháng trước. Từng chi tiết được chăm chút thật hoàn hảo để Geri làm cô dâu đẹp nhất."

Chiếc váy cưới của cô nổi bật với tùng xòe lộng lẫy được phủ ren toàn bộ.

Đuôi váy dài thướt tha, phù hợp với đám cưới tại nhà thờ.

Lưng váy xẻ chữ V điệu đà và để tạo cảm giác vòng eo thon gọn, nhà thiết kế sử dụng một chiếc thắt lưng nhỏ làm đẹp cho dâu.

Nữ ca sĩ thêm đẹp khi kết hợp váy cùng voan dài và bó hoa mẫu đơn màu hồng ngọt ngào.

2. Trang điểm - Làm đẹp

Về cách trang điểm và làm đẹp trong ngày cưới, nữ ca sĩ chọn phong cách nhẹ nhàng. Ngoài ra, trong phong tục cưới châu Âu, có một câu nổi tiếng để chỉ những thứ cô dâu cần có: "Something old, something new, something borrowed, something blue", nghĩa là "Một chút gì cũ, một chút gì mới, một chút gì đi mượn, một chút gì màu xanh". Và Geri đã thể hiện phong tục này trong những phụ kiện ngày cưới của cô.

Cô dâu để tóc xõa nhẹ nhàng, đơn giản.

Gương mặt cô được trang điểm theo tông màu nude.

Geri chọn phụ kiện theo câu nói "Một chút gì cũ, một chút gì mới, một chút gì đi mượn, một chút gì màu xanh", đó là phong tục cũ rất phổ biển của các cô dâu phương Tây. Với "một chút gì cũ", Geri đeo đôi khuyên tai vintage nhẹ nhàng. "Cho một chút gì mới" chính là váy cưới của cô. "Một chút gì đi mượn" chính là chiếc vòng cổ bằng kim cương lộng lẫy và cuối cùng, "một chút gì màu xanh" thể hiện ở chiếc nơ xanh nhỏ trên vòng tay của cô.

Vivien

Ảnh: Stylenews