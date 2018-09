Sao Việt thích chọn áo dài cho ngày cưới hỏi

Chiếc áo dài màu đỏ cô dâu Trà My lựa chọn trong lễ rước dâu được may bằng chất liệu ren nổi, tinh tế với những bông hoa hồng phong cách 3D. Nhờ họa tiết hoa hồng lạ mắt, cô dâu không quá cổ điển, mà vẫn gữi được nét nền nã, dịu dàng trong trang phục kiểu dáng kín đáo. Trà My không sử dụng nhiều phụ kiện rườm rà, cô chọn khăn đóng màu đỏ duyên dáng và tô điểm cùng bó hoa trắng tinh khôi.