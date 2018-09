Sao Việt chọn váy cưới trong nước

Trong khi nhiều ngôi sao đặt váy cưới từ nước ngoài với giá hàng trăm triệu đồng thì Ngọc Thạch, Nhật Trang đặt may ở cửa hàng quen.

1. Siêu mẫu Ngọc Thạch



Đám cưới hôm 29/9 của siêu mẫu Ngọc Thạch được nhiều người đánh giá là lộng lẫy nhất Hà Nội trong vài năm trở lại đây nhờ sự đầu tư về thời gian, công sức và tiền bạc của cô dâu chú rể. Ngoài phần trang trí buổi tiệc đã nhận được nhiều lời khen ngợi thì cô dâu cũng rất cầu kỳ khi tự tay chuẩn bị trang phục chụp ảnh cưới và váy hôm tiệc.

Tất cả váy chụp ảnh và váy mặc hôm tiệc cưới đều được Ngọc Thạch đặt may với giá cả phải chăng.

So với các cô dâu khác, Ngọc Thạch có hẳn một năm để chuẩn bị cho đám cưới. Vì thế, cô đã cùng người bạn thân của mình là stylist Crazy Nhóc tìm hiểu các xu hướng thời trang, chất liệu và màu sắc thịnh hành trên thế giới để đưa ra ý tưởng cho các bộ váy cưới sẽ mặc.



"Tôi và Ngọc Thạch đã mất mấy buổi đi chọn vải rồi đem đến cửa hàng may quen biết để đặt làm theo mẫu. Váy cưới đặt may sẽ chuẩn với số đo và sở thích của mình hơn mà lại không quá tốn kém. Nếu như những chiếc váy nhập ngoại có giá lên tới hàng trăm triệu đồng một chiếc và thường phải sửa lại cho vừa người thì chiếc váy tự may đắt nhất của Ngọc Thạch cũng chưa tới 20 triệu đồng", stylist Crazy Nhóc cho biết.



2. Ca sĩ Vũ Hồng Nhật Trang

Với Nhật Trang, tiêu chuẩn hàng đầu để chọn váy cưới là phải tôn được vóc dáng cô dâu.

Là người kỹ tính trong việc lựa chọn trang phục, hoa khôi Sao Mai điểm hẹn 2011 Vũ Hồng Nhật Trang cũng đã tự lên ý tưởng cho chiếc áo dài và váy cưới hôm 24/9 vừa qua. Cả hai trang phục đều được may bằng chất liệu ren trắng với dáng cổ rộng và tay dài để phù hợp với vóc dáng tròn trịa của cô dâu. Đặc biệt, chiếc váy cưới nhận được nhiều lời khen ngợi của Nhật Trang có giá chưa tới 5 triệu đồng, cả tiền công và vải.



3. Miss Teen Huyền Trang

Váy cưới phong cách cổ điển của Huyền Trang là quà tặng từ một người bạn thân.

Trong lễ cưới sang trọng của Miss Teen Huyền Trang vào tháng 12/2012, người đẹp đã diện một chiếc váy độc đáo, lạ mắt. Váy được may bằng chất liệu lụa trắng và thêu hoa rực rỡ theo phong cách cổ điển. Chiếc váy này do chính một người bạn thiết kế và may tặng cho Huyền Trang làm quà cưới.



4. Siêu mẫu Vũ Thu Phương

Vũ Thu Phương tự thiết kế váy cưới cho mình.

Không chỉ là một người mẫu đình đám, Vũ Thu Phương còn được biết đến với khả năng thiết kế thời trang. Vì thế, cả ba bộ váy được chân dài mặc trong đám cưới vào tháng 6/2011 đều do cô tự thiết kế. Ở phần đón khách, cựu người mẫu chọn váy cưới tông đỏ trắng có những cánh hoa nổi bật. Tiếp đó là chiếc váy cưới ánh kim và váy có phần cúp ngực gợi cảm, tông màu trắng chủ đạo.



5. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh

Phạm Quỳnh Anh chọn váy cưới kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng.

So với các cô dâu sao khác, Phạm Quỳnh Anh cầu kỳ hơn cả khi chọn cho mình tới 4 trang phục và phong cách trang điểm khác nhau trong ngày trọng đại. Trong đó, hai chiếc váy cô mặc lúc đón khách và khi cử hành hôn lễ đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô bật mí rằng cả bốn thiết kế này đều do các thương hiệu trong nước làm ra và một chiếc là quà tặng của những nhà thiết kế thân thiết của hai vợ chồng.

Mộc Lan