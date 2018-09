Sao Việt chọn áo dài cưới màu đỏ mộc mạc

Kiểu áo dài lụa đỏ in không có hoa văn hoặc in họa tiết chìm, cùng màu, may theo phom dáng cổ điển làm tôn nét trang trọng cho ngày trọng đại.