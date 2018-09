Sao lộng lẫy ngày cưới với váy Vera Wang

Năm 1999, khi làm lễ cưới với chàng cầu thủ điển trai David Beckham, cựu ngôi sao Spice Girl đã mặc chiếc váy cưới màu champagne của Vera Wang. Chiếc váy đơn giản với điểm nhấn là phần cúp ngực sang trọng mang phong cách quý tộc cùng phần chiết eo thon nhỏ và chân váy bồng lộng lẫy. Vera Wang cho biết, Victoria muốn có một vòng eo thon nhỏ như nàng Scarlet O’Hara trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió, vì thế phần thân áo trên được may theo dáng corset, trong khi đó đuôi váy lại rất dài và rộng. Nhà thiết kế tiết lộ chiếc váy này đã được chuyển sang Anh, rồi lại quay lại New York ít nhất 6 lần cho đến khi có được tổng thể hoàn hảo nhất. Đó chính là lý do vì sao chiếc váy đã góp phần tạo nên tiếng tăm cho Vera Wang lúc bấy giờ.