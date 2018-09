Nơ tô điểm nét đáng yêu cho cô dâu

Những chiếc nơ xinh xắn nhấn nhá cho bộ váy, hay gắn điệu đà trên đôi giày sẽ khiến cô dâu phong cách hơn trong ngày cưới.

Nơ là những chi tiết trang trí nhẹ nhàng trên trang phục và phụ kiện cho ngày cưới. Chúng ít được mọi người chú ý đến bởi đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, khi nơ được cách điệu về màu sắc, kiểu dáng và biến tấu trong cách sử dụng, chúng sẽ mang đến những dấu ấn khó quên trong thời trang cô dâu. Từ bộ váy cưới mơ mộng cho đến phụ kiện tóc dễ thương, chỉ cần khéo phối hợp, chi tiết cá tính này sẽ giúp cô dâu nổi bật trong bữa tiệc.

1. Điểm nhấn cho chiếc váy cưới

Từ lâu nơ đã là phụ kiện trang trí quen thuộc của váy cưới. Nhưng so với những chi tiết nhỏ mờ nhạt, chiếc nơ to bản sẽ là một điểm nhấn bắt mắt hơn. Cô dâu có thể chọn váy cưới họa tiết trang nhã, nhưng thu hút với chiếc nơ to ở eo hoặc đính duyên dáng trước ngực.

Nhiều cô dâu lầm tưởng nơ chỉ phù hợp với phong cách dịu dàng nữ tính. Nhưng cá tính hay nữ tính, lãng mạn, mơ màng hay trẻ trung, tinh nghịch còn tùy vào cách chọn lựa và sự kết hợp sáng tạo của từng cô dâu.

2. Phụ kiện nơ tô điểm mái tóc

Đối với phụ kiện cho tóc, nơ được sử dụng khá linh hoạt, có thể kết hợp với mạng che mặt, khăn voan hoặc đơn giản là đính trên mái tóc. Hơn nữa, phụ kiện này không yêu cầu kiểu tóc phải dài hay ngắn, búi hay duỗi. Cô dâu có thể tùy ý phối hợp để tạo ra phong cách cá tính riêng biệt. Đặc điểm nổi bật nhất của những phụ kiện này là bất kể cách dùng như thế nào, nơ vẫn luôn khiến cô dâu trẻ trung và hiện đại.

3. Giày gắn nơ điệu đà

Cô dâu còn có thể chọn một đôi giày gắn nơ điệu đà để hoàn thiện phong cách cho ngày cưới. Giày cưới đa dạng sẽ giúp cô dâu có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như nơ đá lấp lánh cho cô dâu nữ tính, nơ bướm cổ điển cho cô dâu vintage, hay gót giày đính ruy băng nơ tinh tế cho cô dâu sang trọng... Tất cả đều là những gợi ý hoàn hảo cho đôi giày trong ngày lễ trọng đại.

4. Nơ cho chú rể

Sự ăn ý trong trang phục đôi uyên ương là một yếu tố quan trọng. Nếu chiếc váy cưới có chi tiết nơ ấn tượng, cô dâu đừng quên tạo sự liên kết với chú rể bằng cách chọn một chiếc nơ kiểu cách cho bộ vest của chàng. Hơn nữa, thắt cravat khi mặc vest là cách kết hợp đơn điệu, nhàm chán. Chú rể có thể chọn một chiếc nơ màu sắc bắt mắt, kiểu dáng vui nhộn để trang phục của mình sinh động hơn.

Nguyên Thương

Ảnh: Onefabday