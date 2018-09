Những mẫu váy tối giản cho hôn lễ ở biển, sân vườn

4. Váy cưới Sheath với chân váy gọn gàng và cổ đổ. Chiếc cổ váy phù hợp với nhiều dáng người, đặc biệt là dáng người quả lê (trên nhỏ, dưới to), nó làm bờ vai trông rộng hơn và cân đối hai phần trên dưới cơ thể. Người có thân hình quả táo (trên to, dưới nhỏ) không nên mặc cổ này vì sẽ làm vai to hơn, thân trên rộng hơn.