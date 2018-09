Những chiếc váy cưới nổi bật trong phim Mỹ

How I met you mother (Khi bố gặp mẹ) là loạt phim Mỹ được biết đến rộng rãi nhờ vào cấu trúc phim độc đáo và những tình huống hài hước. Chiếc váy cưới của nhân vật Robin Scherbatsky (do Cobie Smulders đóng) nhận được nhiều lời khen ngợi bởi những chi tiết xinh đẹp. Dáng đuôi cá sang trọng này là thiết kế của Monique Lhuillier, được may bằng chất liệu vải tuyn, tay áo tinh tế với lớp voan trong bắt chéo từ ngực. Phối hợp cùng bộ váy là chiếc voan dài mềm mại. Ảnh: Brides.