Nhật Trang may áo dài cưới 1,5 triệu đồng

Hoa khôi Sao Mai điểm hẹn mất một buổi chiều để đi tìm được tấm vải sequins màu đỏ ưng ý và đặt may theo kiểu dáng phù hợp.

Là người kỹ tính và khá cầu kỳ trong lựa chọn trang phục nên trước ngày cưới 2 tháng, ca sĩ Vũ Hồng Nhật Trang đã tự tay đi chọn vải đặt may áo dài. Đối với hoa khôi Sao mai điểm hẹn 2012, chiếc áo dài cưới yêu thích vừa trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn phải đảm bảo nét kín đáo, dịu dàng. Cô chia sẻ: "Tôi đã mất một buổi chiều đi tìm vải may áo ở các cửa hàng trên phố Trần Xuân Soạn nhưng các mảnh vải có sẵn thường giống nhau về họa tiết và không có gì nổi bật. Tôi chọn chất liệu sequins thời thượng vì nó rất bắt mắt và trước nay không nhiều người chọn loại vải này để may áo dài".

Nhật Trang đã tự may áo dài cho ngày ăn hỏi với chi phí 450.000 đồng cho tiền vải và 1 triệu đồng công may.

Về kiểu dáng áo dài, Vũ Hồng Nhật Trang cho biết, phom người cô hơi thấp và vai ngang nên những kiểu áo dài cổ cao, cổ thuyền sẽ dễ bị lộ khuyết điểm. Trong khi đó, áo dài cổ yếm vừa kín đáo, giấu được nhược điểm lại đậm phong cách Á đông. Khi kết hợp cùng chất liệu sequins, chiếc áo dài của cô dâu Nhật Trang mang phong cách hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây.

Theo Nhật Trang, miệng là nhược điểm trên khuôn mặt của cô nên chuyên gia trang điểm đã tô son tràn qua viền môi trên, tạo sự cân đối, hài hòa.

Hoa tai và nhẫn của cô dâu đều cùng màu áo dài.

Ngay cả với phụ kiện và cách trang điểm, Nhật Trang cũng rất kén chọn. Để ton sur ton với màu đỏ truyền thống của áo dài cưới, cô chọn hoa tai và nhẫn đính đá cùng màu. Điểm nhấn nổi bật là chiếc vòng cổ to bản (Statement necklace) màu vàng trổ họa tiết baroque sang trọng. Những phụ kiện này cũng được Nhật Trang mua trước đó vài tháng để kết hợp với áo dài cưới.

Nhật Trang cho biết cô mất khá nhiều thời gian để chọn người trang điểm cho ngày ăn hỏi. Với Trang, tên tuổi của chuyên gia trang điểm không quan trọng bằng tay nghề và phải "hợp gu" với mình. Sau khi tìm kiếm các thông tin trên mạng, Nhật Trang cũng tới gặp chuyên gia trang điểm để tư vấn và trang điểm thử. Nhờ đó, cô đã có được phong cách ưng ý và nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Chất liệu sequins lấp lánh luôn được các cô gái phương Tây lựa chọn để làm nổi bật sự năng động, trẻ trung. Sử dụng chất liệu này để may áo dài, cô dâu Nhật Trang đã tạo nên sự độc đáo, "không đụng hàng".

Cô dâu chú rể đã tạo được sự kết nối dễ thương khi ton sur ton áo dài và cravat.

Trang phục của đội đỡ tráp là áo the, khăn xếp truyền thống, phù hợp với phong cách của cô dâu.

Nhật Trang đang rất hạnh phúc và háo hức đón chờ đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tới.

Mộc Lan

Ảnh: TrọngTùng Dzon