Nguyên tắc vàng khi chọn cravat cưới

Chú rể có vóc dáng cao lớn không nên chọn cravat bản nhỏ và đừng quên cài kẹp cravat trong ngày trọng đại.

Lựa chọn đúng cravat làm nổi bật phong cách thời trang của chú rể.

Nếu như cô dâu luôn sử dụng khăn voan để tăng nét điệu đà thì chiếc cravat với nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau lại giúp chú rể thêm phong độ, chỉn chu. Cách chọn cravat như thế nào phụ thuộc vào áo sơ mi, bộ comple và dáng người của chú rể. Mỗi cách kết hợp sẽ tạo ra phong cách khác nhau nhưng đều được tuân theo các quy tắc nhất định mà đôi khi chú rể lại lãng quên.

Hai kiểu thắt cravat cách điệu bên cạnh kiểu thắt đơn phổ biến.

Cravat có nhiều loại nhưng phổ biến nhất là kiểu màu trơn, kẻ sọc hay họa tiết và tương ứng với đó là kích thước to bản hoặc nhỏ mảnh. Xu hướng gần đây, chú rể thường chọn loại cravat nhỏ và màu trơn, đậm hơn áo sơ mi 1 - 2 tông theo phong cách Hàn Quốc trẻ trung, thời trang. Tuy vậy, chú rể cũng không nên chạy theo mốt mà bỏ qua những nguyên tắc cơ bản dưới đây:



- Nếu chú rể có vóc dáng cao lớn, không nên chọn cravat bản nhỏ.

- Cravat màu tối như đen, xanh tím than luôn gắn với phong cách cổ điển, sang trọng nhưng có thể làm cho chú rể bị già.

- Thắt cravat kiểu Windsor (là kiểu tạo nút thắt vừa phải đối với cravat mỏng và trung bình) cho phong cách đơn giản, thanh lịch trong khi kiểu thắt Double Windsor (tạo nút thắt to, dành cho cravat mỏng và dài) thời trang hơn.

- Cravat lụa và satin phù hợp với những dịp đặc biệt như ngày cưới.

- Bạn có thể không sử dụng kẹp cravat trong những dịp thông thường nhưng vào ngày cưới, đừng quên phụ kiện nhỏ nhắn này.

- Cravat màu hồng nhạt được nhiều chú rể lựa chọn hơn cả.

Mộc Lan

Ảnh: SWB