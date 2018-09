Mẹo chọn áo dài cho cô dâu mũm mĩm

Hoa văn trên áo nên có kiểu dáng dài, chạy dọc hai bên tà hoặc hoa dài, uốn cong để tạo cảm giác vòng 2 'eo ót' hơn.

Chiếc áo dài cưới là trang phục không thể thiếu với nhiều cô dâu trong ngày trọng đại bởi nó tôn vinh nét đẹp truyền thống, kín đáo của phụ nữ Việt. Tuy nhiên, chiếc áo dài ôm sát, cổ cao phổ biến lại khiến các cô dâu mũm mĩm đắn đo suy nghĩ vì nó dễ làm lộ vóc dáng không cân đối, vòng 2 quá khổ.

Theo nhà thiết kế Minh Châu, với cô dâu vóc dáng đầy đặn, chất liệu vải là điều quan trọng hàng đầu. Những loại vải co giãn, không bóng, màu sắc đậm sẽ rất phù hợp, tạo cảm giác thân hình nhỏ nhắn, gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, cô dâu mũm mĩm vẫn có thể mặc áo dài ren thời thượng nhưng nên chọn loại vải mềm mại, đem lại cảm giác thoải mái và tự tin.

Do vóc dáng đầy đặn nên cô dâu sẽ hợp với những dáng áo dài cổ tim, cổ thuyền, thuyền bẹt. Nếu muốn mặc áo dài truyền thống với dáng cổ cao, tay dài thì các cô dâu lưu ý chỉ chọn áo dài cao khoảng 3 cm, may vừa người, đừng quá ôm sát sẽ bị lộ khuyết điểm.



Kiểu dáng, do người đầy đặn, nên thường hợp với dạng cổ tim, cổ thuyền, thuyền bẹt, tuy nhiên, một số bạn vẫn thích dạng truyền thống, tức là cổ cao, tay dài thì nên chú ý đến độ cao của cổ, tầm 3 cm là phù hợp, may vừa người, đừng ôm quá, sẽ bị lộ khuyết điểm. Hoa văn trên áo nên có kiểu dáng dài, chạy dọc hai bên tà hoặc hoa dài, uốn cong để tạo cảm giác vòng 2 "eo ót" hơn và đánh lạc hướng nhìn của người đối diện.

Một số mẫu áo dài cưới giúp cô dâu vóc người đầy đặn che khéo khuyết điểm:

Hoa văn dáng dài chạy dọc hai bên tà giúp cô dâu trông cao và thanh thoát hơn.

Tránh kiểu cổ áo quá cao làm khuôn mặt và vai bị béo.

Kiểu cổ thuyền vừa giúp cô dâu khoe được phần cổ đầy đặn lại rất mát mẻ, phù hợp với đám cưới mùa hè.

Chất liệu ren dễ làm lộ nhược điểm hình thể nhưng nhờ họa tiết trang trí phù hợp sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, cân đối.

Cô dâu có thể sử dụng khăn đóng để "ăn gian" chiều cao và tạo phong cách sang trọng.

Cô dâu mũm mĩm thường có vòng 1 đầy đặn nên một chiếc áo dài cut out trước ngực sẽ phân tán sự chú ý của mọi người vào vòng 2 quá khổ.

Màu đỏ trầm đem lại cảm giác ấm áp cho đám cưới thu - đông, đồng thời tôn dáng cho cô dâu mũm mĩm.

Mộc Lan