Mẫu váy cưới Việt được báo Tây khen ngợi

Với các gam màu nhẹ nhàng, hợp xu hướng và sử dụng kỹ thuật cắt may tiên tiến, bộ sưu tập đã giành được nhiều lời khen ngợi.

Weddinginspirasi - chuyên trang cưới hỏi nổi tiếng thế giới mới đây đã dành nhiều lời khen ngợi cho bộ sưu tập váy cưới thương hiệu Việt của một nhóm các nhà thiết kế trẻ. "Những mẫu váy được lấy cảm hứng từ đóa hoa hồng trắng, gợi sự liên tưởng tới vẻ đẹp thuần khiết và tinh tế. Kỹ thuật dệt may tốt và váy được may bằng các loại vải hoa văn độc đáo, thể hiện rõ kết cấu", tờ báo này viết.



Bộ sưu tập váy cưới xuân hè 2013 này do Meera Meera thiết kế có tên ban đầu là Melody of Changes - nhịp điệu của sự biến đổi. Với các gam màu nhẹ nhàng, tiên phong cho xu hướng nổi bật trong năm, mỗi mẫu váy đều đem lại hơi thở đương đại từ cuộc sống hối hả, để cô dâu không chỉ đẹp mà còn rất hiện đại, trẻ trung. Cách tạo dáng đậm nét phương Tây nhưng không quá phá cách, giữ trọn sự đằm thắm, dịu dàng của cô dâu Việt.



Nói về hành trình đưa thiết kế Việt đến với độc giả nước ngoài, chị Nguyễn Thị Hoàng Vy, đại diện thương hiệu Meera Meera, cho biết: "Để được tạp chí nước ngoài chú ý, tin tưởng, bản thân những thiết kế Việt phải đẹp, bắt kịp xu hướng và chất lượng hình ảnh đảm bảo. Điều này đã có một vài thương hiệu làm được, song họ còn thiếu sự chủ động để tiếp cận với nước ngoài.



Meera Meera là một nhóm các nhà thiết kế trẻ, chọn hướng đi mới. Chúng tôi đã mất một tuần để liên lạc với ban biên tập và chứng minh cho họ thấy bộ sưu tập hoàn toàn có thể sánh ngang với những thương hiệu nổi tiếng".

Bộ sưu tập có đa dạng thiết kế, phù hợp với cá tính cô dâu.

Chất liệu sequins lấp lánh tạo ấn tượng về sự sang trọng, cá tính và năng động.

Mẫu váy hạ eo làm tôn đường cong cơ thể quyến rũ và chân váy xếp tầng mềm mại.

Kỹ thuật layer được sử dụng để tạo chân váy đẹp tựa một đóa hoa hồng lãng mạn.

Tất cả chi tiết trang trí ở phần thân và chân váy đều được làm bằng tay tỉ mỉ, công phu.

Họa tiết thêu hoa ánh kim vàng đặc trưng phong cách thời trang thời Phục hưng tinh tế và sang trọng.

Cổ váy trễ hững hờ, gợi cảm và chân váy có độ bồng xòe vừa phải, giúp cô dâu thoải mái khi di chuyển.

Vải trong suốt là chất liệu mới của mùa cưới năm nay.

Thiết kế nhẹ nhàng xen kẽ giữa các lớp vải cùng tông, cô dâu vẫn có được sự kín đáo cần thiết.

Vải ren nổi được sử dụng theo một cách hoàn toàn mới: làm lớp nền đẹp mắt cho váy cưới.

Bộ sưu tập được thực hiện bởi ekip: Trang điểm và tóc Tony Ong, photo Vic Nguyen.

Mộc Lan

Ảnh: Weddinginspirasi