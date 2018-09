Makeup ngày cưới lấy cảm hứng từ cô dâu hoàng gia Meghan Markle

Đôi mắt màu xám khói có chiều sâu và dáng lông mày khỏe khoắn là đặc trưng trong kiểu makeup cưới của tân công nương.

Không cầu kỳ, khoa trương, Meghan Markle đã chọn phong cách trang điểm tự nhiên, nhấn vào đôi mắt 'quyền lực'. Ảnh: Cnnews.

Khi Meghan Markle xuất hiện tại hôn lễ hoàng gia ngày 19/5, cô dường như đã đem tới một cái nhìn hoàn toàn mới về việc trang điểm cưới. Không cần cố gắng sử dụng phấn nền màu sáng hay kem che khuyết điểm dày cộm để giấu những đốm tàn nhang, chuyên gia trang điểm Daniel Martin giúp vẻ đẹp của tân công nương tỏa sáng bởi đôi mắt "quyền lực": dáng lông màu đậm, mạnh mẽ, bầu mắt màu xám khói và hàng mi cong "gây thương nhớ". Phong cách trang điểm của Meghan là minh chứng rõ ràng cho quan điểm làm đẹp đương đại "Less is more" (Đơn giản là nhất) và cũng trở thành nguồn cảm hứng cho cô dâu trên khắp thế giới.

Cô dâu Việt hoàn toàn có thể ứng dụng cách makeup này cho ngày trọng đại của mình, đặc biệt là những tân nương có làn da khỏe khoắn tự nhiên. Tuy vậy, theo chuyên gia trang điểm Hoàn Khang (Hà Nội), màu son nghiêng về sắc đỏ, cam sẽ phù hợp hơn son nude hồng đào (như của Meghan Markle) vì nó tôn được nước da trắng vàng của hầu hết cô dâu Việt. Anh gợi ý một kiểu makeup lấy cảm hứng từ phong cách trang điểm ngày cưới của Công nương Meghan như sau:

Nền: Bước nền mỏng nhưng tạo khối kỹ cho hai bên xương quai hàm tạo góc cạnh 'Tây hóa' cho gương mặt.

Má: Dùng các gam màu tự nhiên như cam, hồng cam.

Mắt: Sử dụng màu nâu cánh gián, màu nâu đậm cho khắp bầu mắt. Phần sát mắt sử dụng màu xám và xám khói, tản màu thật kỹ tạo đôi mắt sâu và kiêu kỳ.

Lông mày: Dáng ngang phần đầu có độ cong ở đuôi.

Môi: Dùng son cam nhẹ cho trang điểm ngoài trời và ban ngày.

Cô dâu có thể thay màu đỏ cho buổi tối để trở nên quyến rũ, nổi bật.

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của Art Director: Hoàn Khang, Make up: Tuấn Arts, Hair: Nguyễn Ánh Phương Linh, Model: Hoàng Mỹ Linh (Hạ Vy Academy) và Photo: Dz Studio.

LinC