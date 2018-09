Make up cô dâu với xu hướng lông mày khói

Dáng lông mày đậm với màu sắc chủ đạo là xám tối giúp cho nếp mí rõ ràng hơn và đôi mắt trở nên bí ẩn, cuốn hút.

Nếu như kiểu trang điểm lông mày rậm rạp từng làm khuynh đảo các sàn diễn thời trang của Tom Ford, Marc by Marc Jacobs hay Giambattista Valli... suốt năm 2014 thì nó sẽ tiếp tục là xu hướng nổi bật trong make up cưới mùa xuân năm 2015. Theo chuyên gia trang điểm Huy Kibi, đây không phải là kiểu make up đại trà nhưng sẽ rất được lòng những cô dâu thích sự phá cách, cá tính và mạnh mẽ. Cô dâu trang điểm với lớp nền trong suốt để khuôn mặt giữ được nét mềm mại, tự nhiên.

Tông màu hồng thường được sử dụng trong trang điểm cô dâu nhưng được giảm nhẹ về độ sáng chói để phù hợp với kiểu vẽ lông mày cá tính.

Phấn mắt tiệp màu son môi. Cách phối hợp này không quá kén chọn mà vẫn tạo cho cô dâu cá tính mạnh mẽ.

Cô dâu có thể vẽ dáng lông mày ngang hay kéo dài phần đuôi lông mày, tùy thuộc theo khuôn mặt, kiểu mặt và phong cách lựa chọn.

Màu son đỏ lì cổ điển giúp tôn lên nước da trắng và phong cách sang trọng, gợi cảm, phù hợp với một tiệc cưới buổi tối.

Nếu cô dâu đã 'nhàm chán' với những chuẩn mực thông thường thì cách trang điểm lông mày đậm, mắt vẽ sắc sảo, hàng lông mi cong vút và đôi môi màu nude sẽ là một gợi ý không thể bỏ qua.

Để tạo được dáng lông mày cứng cáp, sắc nét, cô dâu hãy dùng chì để vẽ khuôn và nhấn đậm màu bằng phấn kẻ dạng bột.

Những cô dâu bị bọng mắt cũng có thể vẽ lông mày theo phong cách này vì khi đó, mọi sự chú ý từ người đối diện đều tập trung vào đôi lông mày và quên đi nhược điểm của cô dâu.

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của photo Kent Nguyễn, người mẫu diễn viên Thiên Thủy và trang phục Qbridal.

Song Giang

Trang điểm: Huy Kibi