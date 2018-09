Make up cô dâu tươi tắn, trẻ trung

Cô dâu Lê Phương có phần xương hàm lớn, khiến cho khuôn mặt bị cứng nên chuyên gia trang điểm đã dùng phấn tạo khối để che đi khuyết điểm.

Cô dâu: Lê Thị Phương

Nghề nghiệp: Kế toán

Phong cách trang điểm mong muốn: Nhẹ nhàng, thanh lịch, phù hợp với hình ảnh cô dâu trong ngày cưới.

Cô dâu Lê Phương sở hữu nước da trắng, mịn, đôi môi xinh xắn và sống mũi có nét nhưng phần xương hàm to khiến gương mặt bị cứng. Ngoài ra, do đường lông mày tỉa không cân đối khiến khuôn mắt và toàn bộ khuôn mặt thiếu sự hài hòa. Chuyên gia trang điểm đã dùng chì và phấn nâu tạo khối để khắc phục những nhược điểm trên. Đồng thời, chọn tông trang điểm màu sáng, tươi tắn để làm tôn nước da trắng, giúp khuôn mặt trẻ trung hơn. Dưới đây là từng bước make up cho cô dâu Lê Phương.

Với nước da trắng mịn tự nhiên của cô dâu, chuyên gia trang điểm chỉ thoa một chút kem nền che khuyết điểm phần bầu mắt, hai bên cánh mũi... để làm sáng đều màu da.

Dùng cọ dặm phấn bột lên toàn bộ khuôn mặt và cũng lưu ý làm kỹ cho những vùng da tối màu. Lớp phần chỉ cần dặm mỏng để khuôn mặt được tự nhiên.

Vẽ lại dáng lông mày cho cô dâu cân đối, hài hòa, Với phong cách trang điểm hiện đại, chuyên gia vẽ dáng lông mày ngang nhưng không quá góc cạnh và có độ dài vừa phải. Tiếp đến, dùng phấn nâu đánh song song hai bên sống mũi để giúp chiếc mũi cao, thon.

Đối với bầu mắt, chuyên gia trang điểm sử dụng phấn màu ngọc trai tán đều lên toàn bộ bầu mắt và tạo mắt khói bằng cách dặm phấn nâu xám đậm dần về phía đuôi.

Trước khi chuốt mascara hoặc dán mi giả, cần kẹp mi cong cho cô dâu để đôi mắt long lanh. Chuyên gia trang điểm dùng dụng cụ kẹp mi bấm dần từ phía gốc mi trở ra đến ngọn mi. Như vậy, lông mi sẽ cong và giữ nếp lâu hơn.

Sử dụng mi giả không quá dài và có chiều dài vừa phải để phù hợp với khuôn mắt cô dâu. Sau đó, kẻ viền mí mảnh chèn lên gân mi giả, che đường gân mi và giúp khuôn mặt được tự nhiên.

Đánh phấn tạo khối chéo hai bên xương hàm để che khuyết điểm và đánh phấn má theo chiều ngang.

Sử dụng màu son hồng đỏ để phù hợp với cách trang điểm mắt và nước da cô dâu.

Với kiểu trang điểm này, cô dâu có thể kết hợp cùng tóc tết lệch điệu đà, tóc búi trễ cổ điển hoặc tóc bob giả trẻ trung.

Để trở thành nhân vật được chuyên gia tư vấn trang điểm cô dâu và chọn váy cưới phù hợp, độc giả gửi email về cuoihoi@ngoisao.net. Nội dung email gồm có: - Họ tên và nơi sinh sống.

- Hai ảnh gồm: một ảnh chân dung rõ mặt, một ảnh toàn thân, ảnh chưa qua xử lý (ảnh chụp trong vòng 6 tháng).

- Giới thiệu một vài nét về bản thân: tính cách, phong cách trang điểm, làm tóc yêu thích, kiểu váy cưới bạn thấy phù hợp.

- Số điện thoại liên lạc

Mộc Lan

Trang điểm: Hoan Khang Bridal (0936748800)