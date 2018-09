Make up cô dâu giống Marilyn Monroe

Đôi môi màu đỏ mận căng mọng và hàng mi dài cong vút đem đến cho biểu tượng sắc đẹp của nước Mỹ vẻ sexy khó cưỡng.

Marilyn Monroe trung thành với màu son đỏ mọng.

Từ một người mẫu lấn sân sang điện ảnh, Marilyn Monroe chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất hài hước, gợi cảm. Với vai diễn Sugar Kane trong Some like it hot, tên tuổi của cô đã được đưa lên là huyền thoại lịch sử điện ảnh Mỹ thế kỷ 20. Không chỉ nổi tiếng với các vai diễn, mọi người còn biết đến Marilyn Monroe nhờ vẻ đẹp trời phú và gu làm đẹp ấn tượng. Kiểu trang điểm nhấn vào môi, mắt đã trở thành khuôn mẫu cho các cô gái thích phong cách sexy.

Cho đến nay, gu trang điểm này vẫn không hề "hạ nhiệt", thường xuyên được các người đẹp nổi tiếng như Nicole Kidman, Madonna, Scarlett Johansson, Christina Aguilera... học tập. Và trong mùa cưới năm nay, kiểu make up kinh điển này được nhiều cô dâu ưa chuộng để thể hiện cá tính, sự sành điệu và sang trọng. Theo chuyên gia trang điểm Đỗ Nguyên, sự kết hợp màu sắc không phải là điều quá khó nhưng yêu cầu các nét vẽ mềm mại, sắc nét. Dưới đây là hướng dẫn các bước trang điểm giống huyền thoại Marilyn Monroe để cô dâu tham khảo.

Mặc dù điểm nhấn trên khuôn mặt là mắt và môi nhưng lớp nền hoàn hảo sẽ giúp tổng thể nổi bật hơn. Trước khi bắt đầu các bước trang điểm điểm, chuyên gia sử dụng kem lót, nền và phấn bột phủ để nước da đều màu và căng mịn.

Dùng cọ dặm kem che khuyết điểm và phấn vào các vùng da tối màu như hốc mắt, hai bên cánh mũi, khóe miệng để đạt được màu sắc sáng như mong muốn.

Phủ một lớp phấn mắt màu trắng bạc lên toàn bộ bầu mắt. Đây là bước trang điểm nền cho bầu mắt.

Kế tiếp, sử dụng phấn mắt màu nâu da để đánh khối chữ V ở phía đuôi mắt, kéo dài hết bầu mắt.

Vẫn với màu phấn trên, tán một đường mỏng hết chiều dài viền mí dưới.

Chuốt mascara thật kỹ. Nếu đôi mắt tự nhiên của cô dâu nhỏ thì không nên chuốt mi quá dài và dày, dễ bị lộ khuyết điểm.

Dùng phấn bột để làm đậm màu lông mày theo dáng tự nhiên có sẵn.

Tô son màu đỏ mận tràn qua viền môi, tạo cảm giác đôi môi đầy đặn, căng mọng. Với phong cách trang điểm này, cô dâu có thể kết hợp cùng tóc uốn xoan vintage.

Hoặc tóc buộc lệch khi cài khăn voan mềm mại.

Mái tóc buộc nửa, đánh phồng trên đỉnh đầu đem lại cảm giác đầy đặn cho cô dâu mặt nhỏ, gầy.

Bộ ảnh được thực hiện bởi photo Linh Chi Lê, chuyên gia trang điểm Đỗ Nguyên, tóc Gill Nguyễn, váy cưới Lekchi và hoa DPHStudio.

Mộc Lan