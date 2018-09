Lưu ý khi cô dâu chọn may áo dài cưới

Màu áo dài cưới phổ biến nhất là màu đỏ và hồng, tuy nhiên màu trắng hiện nay cũng được nhiều cô dâu ưa chuộng vì gợi cảm giác tinh khôi, nhẹ nhàng.

Áo dài với chi tiết cắt laser ấn tượng của nhà thiết kế Trương Thanh Hải.

1. Xác định chi phí cho áo dài cưới

- Việc đầu tiên cô dâu cần xác định là bạn có thể chi bao nhiêu tiền cho chiếc áo dài cưới. Hiện ở Việt Nam có nhiều nhà may, từ nổi tiếng tới bình dân nên giá áo dài cưới cũng vì thế mà chênh lệch nhau. Có nơi may áo dài cô dâu chưa tới một triệu đồng nhưng cũng có nơi may áo với giá có thể hơn 10 triệu đồng.

- Nếu ngân sách ít, cô dâu nên tìm tới những nhà may nhỏ và chọn các kiểu dáng áo đơn giản, ít các chi tiết rườm rà như đính ren, cườm, pha lê, thêu... Nếu tài chính dư dả, bạn có thể đặt may áo dài cưới tại các nhà thiết kế chuyên nghiệp tại Hà Nội hoặc Sài Gòn.

2. Thời gian thích hợp để đặt may áo dài cưới

- Thường cô dâu chọn mặc áo dài trong ngày ăn hỏi và chụp ảnh cưới, nhiều cô dâu miền Nam diện áo dài trong cả ngày vu quy. Vì vậy bạn có thể chọn may 2-3 chiếc áo dài khác nhau để thay đổi.

- Trước khi sử dụng ít nhất một tháng, cô dâu nên đặt may áo dài ngày cưới. Nhiều nhà may cần ít nhất 10 ngày để hoàn thành chiếc áo dài ngày trọng đại. Nếu vào mùa cưới bận rộn, thời gian chờ áo may xong có thể lâu hơn. Vì vậy cô dâu nên đặt sớm, phòng trường hợp phải sửa lại do sai sót.

Áo dài cưới tinh khôi của nhà thiết kế Công Trí.

3. Chọn vải

- Ở tất cả các cửa hàng may áo dài cưới đều có sẵn vải để cô dâu lựa chọn. Nhưng nếu có yêu cầu đặc biệt và muốn tự tìm vải mình yêu thích, cô dâu có thể lựa chọn tại các chợ vải như chợ Hôm, Ninh Hiệp, Vạn Phúc (ở Hà Nôi), chợ Tân Bình, Đại Quang Minh, Soái Kình Lâm (ở TP HCM).

- Trước khi mua vải, cô dâu cần chọn kiểu dáng áo và tham khảo thợ may để họ tư vấn xem cần bao nhiêu mét vải.

- Nên mua dư vải, điều này đặc biệt cần thiết nếu bạn muốn may áo kiểu dáng cầu kỳ hay đuôi xòe rộng.

4. Chọn màu sắc và kiểu dáng áo dài

- Màu áo dài cưới phổ biến nhất là màu đỏ và hồng, tuy nhiên màu trắng hiện nay cũng được nhiều cô dâu ưa chuộng vì gợi cảm giác tinh khôi, nhẹ nhàng.

- Kiểu dáng áo dài cưới hiện nay đa dạng. Cô dâu đơn giản, thích sự trang nhã thường chọn áo dài trơn hoặc áo dài ren. Cô dâu thích sự cầu kỳ lại thích áo dài cưới đính cườm, thêu tay. Hiện cũng có nhiều kiểu áo dài hiện đại lấy cảm hứng từ váy cưới khiến cô dâu thêm lộng lẫy.

Áo dài cưới của nhà thiết kế Minh Châu với phần lưng cầu kỳ.

5. Địa chỉ may áo dài cưới

- Ở Hà Nội, cô dâu có thể đặt may áo dài ở các cửa hàng quanh khu vực chợ Hôm như phố Trần Xuân Soạn, Lê Văn Hưu hoặc tới phố Cầu Gỗ có nhiều nhà may áo dài truyền thống.

- Ở TP HCM, cô dâu có thể tìm đến các cửa hàng áo dài cưới phía sau chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, chợ Tân Định hoặc trên phố Hồ Văn Huê.

- Cô dâu cũng có thể tham khảo các nhà thiết kế uy tín chuyên thiết kế áo dài cưới như: Trương Thanh Hải, Công Trí, Áo dài Minh Châu, Thuận Việt, Sỹ Hoàng, Đức Hùng...

Vi Vi