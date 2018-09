Lê Ngọc Thanh biến hóa phong cách make up cưới

Á khôi doanh nhân kết hợp tông cam - hồng cho tiệc cưới ban ngày và tạo điểm nhấn nổi bật với son môi đỏ gợi cảm cho buổi tối.

1. Tinh khôi với sắc hồng cam

Những kiểu trang điểm nhẹ nhàng với các gam màu tươi sáng luôn là lựa chọn hàng đầu của các cô dâu vì "an toàn" hơn so với make up cá tính, ấn tượng. Đặc biệt, nếu cô dâu có sẵn làn da đẹp, mịn màng thì style này sẽ khoe được hết ưu điểm đó. Bên cạnh cách kết hợp kinh điển là phấn mắt và son môi cùng tông hồng, cô dâu có thể tạo sự mới mẻ với phấn mắt màu cam đi cùng son hồng. Như vậy, tổng thể khuôn mặt vẫn có sự hài hòa và tránh lặp lại khuôn mẫu cũ.

Phong cách trang điểm cho tiệc cưới ban ngày với lớp nền mỏng, bóng khỏe sẽ giúp cô dâu trẻ trung hơn.

Đôi mắt long lanh với hàng mi được chuốt cong và đường kẻ eyeliner không quá dày để giữ nét dịu dàng.

Cách tạo khối đơn giản bằng kem màu nâu để các đường nét trên khuôn mặt mềm mại, tự nhiên.

2. Lộng lẫy cùng sắc đỏ

Make up hiện đại không đề cao việc sử dụng nhiều màu sắc cho khuôn mặt nhưng cần tạo được điểm nhấn hợp lý, tôn ưu điểm của cô dâu. Khi trang điểm cho tiệc cưới buổi tối, cô dâu có thể sáng tạo cùng những gam màu nổi bật. Năm nay, khi những chiếc vương miện màu ánh kim đang được cô dâu ưa chuộng thì kiểu trang điểm nhấn vào đôi môi với các tông đỏ sẽ là sự kết hợp tuyệt vời.

Khi đôi môi là điểm nhấn trên khuôn mặt thì cách trang điểm mắt cần tiết chế đơn giản, chỉ kéo dài đường kẻ eyeliner cho phù hợp với phong cách sang trọng.

Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh kết hợp cùng vương miện màu ánh kim, đồng điệu với trang phục.

Bộ ảnh được thực hiện bởi photo Bảo Lê, stylist Anh Vũ và trang phục của nhà thiết kế Minh Nguyễn.

Song Giang

Trang điểm & Tóc: Anh Vũ - Giàu Nguyễn