Kinh nghiệm mua váy cưới sale

Các cửa hàng váy cưới đều 'xả hàng' từ 2 - 3 đợt mỗi năm. Cô dâu có thể tranh thủ thời gian này để tìm được chiếc váy cưới vừa rẻ vừa đẹp.

1. Váy cưới sale gồm nhiều loại

Theo chị Võ Minh Tâm, quản lý một cửa hàng váy cưới trên phố Mai Hắc Đế (Hà Nội): "Thời điểm giảm giá váy cưới thường vào mùa hè, khoảng tháng 6, tháng 7 hoặc cuối năm nhân dịp lễ Noel. Tuy váy cưới sale đa phần là những bộ sưu tập cũ hoặc đã mặc rồi nhưng nếu tinh ý, cô dâu vẫn chọn được những chiếc váy có chất lượng tốt".

Váy cưới sale có thể chia làm ba loại và mức giá được giảm cũng căn cứ theo đó. Cụ thể, theo chị Minh Tâm, những mẫu váy mới thường giảm khoảng 30% so với giá ban đầu nhân dịp lễ, Tết hoặc chương trình khuyến mại của cửa hàng. Trong khi đó, váy của bộ sưu tập cũ, đã mặc 1 - 2 lần được bán ra với giá giảm từ 40 - 50% so với giá ban đầu. Những chiếc váy cũ hơn có thể giảm tới 60 - 70%.

"Cô dâu nên chọn kiểu dáng váy đơn giản, không cầu kỳ để tránh nhanh bị lỗi mốt. Còn để đánh giá mức độ cũ hay mới của chiếc váy, cô dâu cần kiểm tra ở đường may khóa và gấu váy. Nếu váy mặc nhiều lần sẽ có nhiều đường may đi may lại, gấu váy sờn và ố màu. Với những chiếc váy được may bằng vải ren dày dặn, dù mặc vài lần rồi nhưng trông vẫn mới", chị Minh Tâm chia sẻ.

Khi mua váy cưới hạ giá, cô dâu nên kiểm tra kỹ phần khóa kéo, ngực và gấu váy. Ảnh minh họa: Inmagine.

2. Mua váy cưới dài để dễ sửa chữa

Đó là lời khuyên của nhà thiết kế váy cưới Hanah Huỳnh (TP HCM) vì những chiếc váy đã mặc rồi thường bị sờn, ố ở dưới gấu. "Váy cưới sale thường là váy các cửa hàng dùng để đi chụp ảnh hoặc cho cô dâu thuê mặc 1 - 2 lần nên đều có nhược điểm chung là chân váy bị sờn rách, ố màu. Do đó, khi đi mua, cô dâu nên chọn chiếc váy dài hơn chiều cao của mình để có thể cắt bớt trong trường hợp không giặt sạch được.

Ngoài ra, khi mua váy giảm giá, cô dâu cần xem kỹ phần vải lót ở ngực xem có bị méo mó hay không, các thanh nhựa giữ váy đứng dáng còn ngay ngắn không... Đây cũng chính là những lỗi để cô dâu căn cứ vào đó mà thương lượng về giá cả với chủ hàng".

3. Đặt mua qua mạng cần chú ý tới số đo

Không chỉ các cửa hàng trong nước mà nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng thực hiện những đợt giảm giá mạnh. Cô dâu chăm chỉ "lướt mạng" có thể dễ dàng tìm kiếm được các thông tin này. Đặt mua váy sale qua mạng, cô dâu có cơ hội sở hữu những mẫu thiết kế nổi tiếng, cao cấp nhưng lại không thể trực tiếp kiểm tra chất lượng và thử váy.

Tuy vậy, theo nhà thiết kế váy và áo dài Minh Châu (TP HCM), khi mua váy cưới "hàng hiệu" của thương hiệu lớn, cô dâu có thể an tâm về chất liệu và tính xu hướng nên cần chú ý nhiều hơn đến số đo của váy, đặc biệt là ba vòng: ngực, eo, mông và chiều cao người mặc, chiều cao giày. Cô dâu chỉ nên chọn chiếc váy có số đo không quá rộng so với vóc dáng để khi sửa lại vẫn không làm mất dáng váy.

Mộc Lan