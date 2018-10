Hồ sơ tiệc cưới: 6 nét chính về đám cưới của Lan Khuê - Tuấn John

Cô dâu sẽ diện 3 váy cưới theo xu hướng tối giản, sang trọng và đeo nhẫn kim cương kích thước 'khủng'.

Thiệp cưới theo hot trend năm 2018

Thiệp mời cưới của Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn được thiết kế công phu, chi tiết gồm: một phong bì đựng thiệp, thiệp mica, thiệp giấy marble (tạm dịch: nền giấy vân cẩm thạch) và một bức ảnh những cánh hoa hồng đỏ thắm. Trong đó, tấm thiệp chất liệu mica dùng chữ màu trắng và vàng ánh kim, được in bởi máy laser tinh xảo và sắc nét. Lan Khuê gần như là nghệ sĩ Việt đầu tiên chọn làm thiệp cưới trên chất liệu mica. Tấm thiệp này phù hợp với phong cách tiệc cưới sang trọng, quý phái và hiện đại. Riêng phong bì đựng thiệp làm từ giấy marble được niêm bằng dấu sáp với chữ viết tắt tên của Hoa khôi Áo dài và doanh nhân John Tuấn Nguyễn.

Những ngày cuối tháng 8, cặp vợ chồng đã thực hiện hình cưới ở châu Âu. Dù chỉ mang sắc đen trắng nhưng các tấm hình đã lột tả được những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau của Lan Khuê - Tuấn John.

Vị hôn phu của Lan Khuê dành lời chia sẻ đầy ngọt ngào khi nói về bộ ảnh trên trang cá nhân: "True love in the cities of love. Anh yêu em" (tạm dịch Tình yêu đích thực tại những thành phố của tình yêu. Anh yêu em).

Lan Khuê sẽ diện 3 váy cưới

Để chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra ngày 4/10, Lan Khuê cùng NTK Hà Thanh Huy và Hacchic đã làm việc cả tháng trời để tìm ra 3 chiếc váy cưới ưng ý. Cô sẽ diện những mẫu váy ôm trọn đường cong của cơ thể. Hai trong số ba chiếc váy được may bằng vải lụa cao cấp theo xu hướng tối giản, mang thiết kế hai dây xẻ ngực sâu và dáng cổ đổ có thêm tà phụ phía sau. Chiếc váy còn lại được làm từ chất liệu vải xuyên thấu, đính đá lộng lẫy. Tất cả các thiết kế đều mang phong cách lịch thiệp, sang trọng đi theo xu hướng thời trang cưới hiện đại.

Nhẫn cưới

Mới đây, trên Instagram, người đẹp sinh năm 1992 đăng tấm ảnh nắm tay ông xã John Tuấn Nguyễn. Tuy nhiên, mọi người đều để ý đến là cặp nhẫn cưới của cô và đức lang quân.

Doanh nhân John Tuấn đeo chiếc nhẫn trơn đơn giản, không đính kết. Còn chiếc nhẫn của cựu HLV The Face được điểm một viên kim cương lớn, có hai vòng nhẫn và vòng thứ hai được trang trí bởi nhiều viên kim cương nhỏ hơn.

Danh sách khách mời

Dàn phù dâu Á hậu, người mẫu trong lễ ăn hỏi của Lan Khuê ngày 24/9

Nhân vật sẽ góp mặt trong đám cưới của Lan Khuê là Phan Thị Thanh Nhàn, người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa khôi Áo dài cùng siêu mẫu sinh năm 1992. Bên cạnh đó, nhiều khả năng dàn phù dâu trong đám hỏi của Lan Khuê gồm: Trương Mỹ Nhân, Mỹ Duyên, Thu Hiền, Tú Hảo, Lily Nguyễn, Mai Ngô cũng xuất hiện ở tiệc cưới hôm 4/10 tới đây.

Ngoài ra, cặp sắp cưới được dự đoán sẽ mời những nhân vật đình đám trong làng giải trí, các Hoa hậu, Á hậu, các người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2014, học trò của Lan Khuê trong các cuộc thi The Face, The Look.

Bài & Thiết kế: Hằng Trần