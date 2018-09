Hiểu Minh, Angelababy diện trang phục cưới hàng hiệu

Chiếc váy cưới của Angelababy được đánh giá là đơn giản so với hôn lễ sang trọng của cô. Ngoài ra, phần cổ chữ V xẻ sâu cũng làm lộ sự gầy gò của cô dâu. Ngày cưới, chú rể Huỳnh Hiểu minh khi thể hiện vẻ nam tính với bộ tuxedo được cắt may hoàn hảo. Trang phục cưới của chú rể do nhà mốt Tom Ford thiết kế. Đây là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới thiết kế vest cho các chàng với phong cách cổ điển mà mạnh mẽ.