Hé lộ váy cưới 10.000 USD của Ngọc Quyên

Toàn bộ nguyên liệu làm váy được nhà thiết kế Hoàng Hải nhập từ Italy về, riêng vải ren nhung làm thân váy có giá lên tới vài trăm USD một mét.

Còn 5 ngày nữa mới tới lễ cưới của người mẫu Ngọc Quyên và chú rể Richard Lê nhưng mấy tuần nay, mọi thông tin liên quan đến sự kiện đều được "săn đón". Trước nay, Ngọc Quyên vốn rất kín tiếng trong chuyện tình cảm và các thông tin cá nhân nên việc lễ cưới được tổ chức như thế nào, cô dâu sẽ mặc váy cưới ra sao... đều khiến người hâm mộ tò mò.

Không giống các ngôi sao trước đó từng đặt mua váy cưới nhập ngoại, người quản lý của diễn viên Mỹ nhân kế tiết lộ, chiếc váy cưới Quyên mặc hôm 25/1 tới đây do nhà thiết kế trong nước thực hiện nhưng mức độ cao cấp và kỳ công sánh ngang với các thương hiệu nổi tiếng thế giới. "Nhà thiết kế Hoàng Hải - một người bạn thân thiết với Ngọc Quyên sẽ thiết kế riêng cho cô chiếc váy cưới mặc chính trong lúc cử hành hôn lễ tại Mỹ. Chiếc váy cưới trị giá 10.000 USD này do chú rể đặt may tặng cô dâu", người quản lý cho biết.

Hình vẽ phác thảo chiếc váy đuôi cá mà Ngọc Quyên sẽ mặc trong ngày cưới.

Tìm hiểu thêm về quy trình làm nên chiếc váy này, Ngoisao.net đã trao đổi với nhà thiết kế Hoàng Hải và được anh cho biết: "Với vóc dáng chuẩn của một người mẫu, Ngọc Quyên có lợi thế để mặc những chiếc váy cưới phong cách sexy, quyến rũ. Tôi chọn dáng váy đuôi cá với phần chân xòe cách điệu để làm nổi bật vẻ đẹp của cô dâu. Phần ngực áo có đường xẻ sâu gợi cảm nhưng vẫn kín đáo nhờ được táp vải voan lưới bên trong".

Nhà thiết kế cho biết anh đã mất khoảng 15 ngày để lên ý tưởng và thi công chiếc váy. Công đoạn mất nhiều thời gian nhất là phần trang trí thân váy. Bên cạnh 3-4 lớp vải lót, vải lưới, ren nhung tạo phom váy bên trong, lớp ngoài cùng của váy được kết từ những bông ren chỉ nổi. "Tôi phải cắt từng bông hoa trên một mảnh ren lớn để ráp lên thân váy và vải ren thường mỏng mảnh nên đòi hỏi việc thao tác hết sức cẩn thận, tỉ mỉ".

Hình ảnh đầu tiên của chiếc váy cưới 10.000 USD trong giai đoạn hoàn thành.

Tất cả nguyên liệu làm nên chiếc váy, từ vải lót tới ren đều được đặt mua từ Italy. "Tôi sử dụng vải ren nhung cao cấp để làm phần thân váy. Mỗi mét vải này đặt mua về Việt Nam đã có giá lên tới vài trăm nghìn USD. Ngoài ra, tôi còn sử dụng hạt pha lê Swarovski để đính xen kẽ các bông hoa, tạo sự nổi bật, lung linh hơn", anh Hoàng Hải cho biết.

Trong hôn lễ diễn ra ngày 25/1 tới đây tại Huntington Harbour Bay Club, California (Mỹ), bên cạnh chiếc váy cưới lộng lẫy này, Ngọc Quyên cũng lựa chọn thêm áo dài truyền thống. Sau lễ cưới, cô sẽ về Việt Nam để tổ chức một buổi tiệc chung vui cùng bạn bè.

