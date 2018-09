Hé lộ chi tiết đám cưới Obama 24 năm trước

Ca khúc “You and I” của Stevie Wonder là bản nhạc đầu tiên mà Obama mà Michelle cùng hòa nhịp với tư cách là vợ chồng. Sau khi say sưa với những điệu nhảy và nâng ly rượu mừng cùng bạn bè, cả hai mệt nhoài và nằm trong vòng tay nhau trên một chiếc ghế dài.