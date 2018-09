Đồ cưới của Meghan tuân theo 4 điều mà mọi cô dâu phương Tây phải thực hiện

Tân nương đeo lại hoa tai cũ, mặc váy cưới mới, mượn vương miện và đi giày đế xanh.

Người phương Tây quan niệm cô dâu khi về nhà chồng cần mang trên người 4 thứ để cầu mong cuộc sống hôn nhân viên mãn và thuận buồm xuôi gió. Những thứ đó gồm "Something old, something new, something borrowed, something blue" (Tạm dịch là: "Một chút gì cũ, một chút gì mới, một chút gì đi mượn, một chút gì màu xanh"). Trong hôn lễ diễn ra ngày thứ bảy vừa qua (19/5), Meghan đã diện đủ 4 thứ này để gieo gửi niềm hy vọng vào cuộc hôn nhân với hoàng tử Anh.

Something old - Một chút gì đó cũ: Hoa tai hiệu Cartier, hoa cưới cầm tay

Meghan từng diện đôi hoa tai Cartier nhiều lần trước đây. Ảnh: Townandcountry, The Cut.

Theo lý giải, một món đồ cũ trong đám cưới biểu thị cho quá khứ, những gì cô dâu có được trước hôn lễ. Meghan đã chọn đôi hoa tai yêu thích hiệu Cartier mà cô từng diện trước đó để tiếp tục đeo trong ngày cưới.

Bên cạnh đó, hoa cầm tay của cô dâu được chính Hoàng tử chọn từ vườn của Điện Kensington. Đó là hoa lưu ly, hoa nhài, hoa ly vốn là những loài hoa ưa thích của Công nương Diana - mẹ của Hoàng tử lúc sinh thời. Đồng thời bó hoa còn có một nhánh myrtle lấy từ Cung điện (một loài hoa thuộc họ sim) theo truyền thống đám cưới của hoàng gia Anh gần 200 năm nay.

Một số phỏng đoán từ báo giới Anh quốc rằng một miếng vải từ chiếc váy của Công nương Diana cũng đã được may vào váy cưới của Meghan.

Something new - Một chút gì đó mới: Váy cưới

Cô dâu trong bộ váy của Givenchy.

Ý nghĩa về món đồ mới trong đám cưới là biểu đạt một cuộc sống mới trước mắt tân nương khi bắt đầu xây dựng tổ ấm với tân lang. Cô dâu Meghan đã chọn "something new" là bộ váy cưới bằng lụa trơn của Givenchy. Chiếc váy được thêu hình hệ thực vật phong phú của 53 quốc gia trong Khối thịnh vượng chung.

Chiếc váy thứ hai mà Meghan diện cũng là váy được thiết kế riêng đến từ thương hiệu Stella McCartney. Trang phục này giúp Meghan dễ di chuyển để chào đón khách mời và chuẩn bị cho một điệu nhảy cùng chồng vào tiệc tối.

Something borrowed - Một chút gì đó đi mượn: Vương miện của Nữ hoàng Mary

Meghan đeo chiếc vương miện của Nữ hoàng Mary cho mượn. Ảnh: The Hollywoodgossip.

Một tục lệ khác trong cưới hỏi của phương Tây là cô dâu sẽ mượn một món đồ mà một cô dâu khác đã diện và sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Người ta cho rằng món đồ đi mượn này sẽ giúp nàng dâu mới được hưởng chút may mắn từ cô dâu cho mượn đồ.

Vương miện kim cương của Nữ hoàng Mary có tên The Queen Mary's Lozenge Bandeau là sự lựa chọn "something borrowed" của Meghan. Chiếc vương miện được làm riêng cho Nữ hoàng Mary từ năm 1932, với viên kim cương ở trung tâm được chế tác từ năm 1893.

Something blue - Một chút gì đó màu xanh: Đế giày và nhẫn kim cương

Đế giày màu xanh của nữ Công tước xứ Sussex. Ảnh: Rex.

Về ý nghĩa biểu tượng, một vật màu xanh là biểu tượng của sự chung thủy, chân thành và tình yêu bền chặt. Trong khi cử hành hôn lễ, nhiều người tỏ ra tò mò về "something blue" của Meghan vì nó được giấu khá kỹ. Cô dâu hoàng gia đã chọn mang giày Aquazzura cho tiệc cưới vào buổi tối và nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy đôi giày cao gót của cô ấy có đế màu xanh.

Không chỉ vậy, khi xuất hiện cùng chồng trong bộ váy cưới thứ hai dạng yếm lụa dáng dài, nữ công tước xứ Sussex đã chào báo giới với một chiếc nhẫn lấp lánh ánh xanh.

Chiếc nhẫn này từng được cố Công nương Diana đeo trong nhiều dịp quan trọng và được Hoàng tử Harry tặng cho vợ. Việc làm này mang ý nghĩa tỏ lòng hiếu kính với người mẹ quá cố và công nương Diana sẽ luôn đồng hành cùng vợ chồng hoàng tử.

Hằng Trần