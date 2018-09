Công nương châu Âu chọn vương miện cưới đặc biệt

Hầu hết các Công nương đều chọn cách 'đi mượn' vương miện của hoàng tộc để diện trong ngày cưới.

Trong phong tục cưới châu Âu truyền thống, có một câu lưu truyền thú vị: "Something old, something new, something borrowed, something blue and a silver sixpence in her shoe", nghĩa là "Một chút gì cũ , một chút gì mới, một chút gì đi mượn, một chút gì màu xanh và một đồng 6 xu trong đôi giày". Trong đó, cô dâu sẽ có "một chút gì đi mượn", thường là những đồ quý giá của của gia đình cho mượn. Để gặp may mắn, cô dâu phải mang trả lại những đồ này sau khi cưới. Rất nhiều công nương của hoàng gia châu Âu chọn món đồ "đi mượn" là chiếc vương miện ngày cưới.

Mọi người đều biết đến sự giản dị của Công nương Kate Middleton khi cô luôn chọn những món đồ bình dân, mặc lại những bộ quần áo cũ, nhưng trong ngày cưới, Công nương Kate "đi mượn" một chiếc vương miện thì đó là điều đặc biệt. Chiếc vương miện nhỏ đơn giản, tinh tế được đính 739 viên kim cương cắt kiểu tròn và 149 viên kim cương hình chữ nhật. Vương miện do Cartier làm năm 1936, thuộc sở hữu của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và thường được các công nương trong hoàng tộc dùng cho ngày trọng đại từ nhiều thế kỷ trước.

Sofia Hellqvist, Công nương mới nhất của hoàng gia Thụy Điển mới kết hôn vào ngày 13/6 lộng lẫy trong chiếc vương miện đính đá xanh. Đây là món quà của bố mẹ chồng, Vua King Carl XVI và Hoàng hậu Silvia dành cho cô nhân dịp cô kết hôn với Hoàng tử Carl Philip. Chiếc vương miện mang vẻ nổi bật, được thiết kế riêng với đá emerald và kim cương. ( Xem thêm về đám cưới của Sofia Hellqvist - một người mẫu bikini - với Hoàng tử Thụy Điển )

Người thừa kế của hoàng gia Thụy Điển, Công chúa Victoria chọn chiếc vương miện kiểu cổ điển mang tên Cameo cho ngày cưới khi kết hôn cùng Hoàng tử Daniel. Chiếc vương miện này đã được truyền lại trong hoàng gia Thụy Điển và từng được Nữ hoàng hiện tại Silvia, cùng hai người chị của nhà vua King Carl XVI đeo trong ngày cưới. Đây cũng là chiếc vương miện có lịch sử lâu đời nhất vẫn còn được Hoàng gia châu Âu sử dụng. Vương miện này từng được Napoleon Bonaparte trao cho Nữ hoàng Pháp Josephine de Beauharnais khi kết hôn vào những năm 1800.

Em gái của Công nương Victoria là Công nương Madeleine lại không theo truyền thống gia tộc đeo chiếc vương miện Cameo trong ngày cưới. Thay vì đó, trong hôn lễ diễn ra vào năm 2013, Madeleine chọn đeo chiếc vương miện yêu thích mang tên Modern Fringe. Đây là món quà mà Vua King Carl XVI từng tặng riêng cho Hoàng hậu Silvia vào năm 1986.

Tân Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha cũng đeo một chiếc vương miện "đi mượn" trong đám cưới năm 2003. Chiếc vương miện được một người thợ kim hoàn người đức làm tặng cho Công nương Victoria Louise của xứ Phổ để cô đeo trong ngày cưới. Sau này vương miện được tặng lại cho Hoàng gia Tây Ban Nha. Cựu nữ hoàng Sofia của Tây Ban Nha (mẹ của vua King Felipe VI) từng chọn chiếc vương miện này cho ngày cưới. Và bà đã cho cô con dâu là Tân Hoàng hậu Letizia mượn để đeo trong hôn lễ.

Trong đám cưới Công nương Diana vào năm 1981, có nhiều điều đặc biệt, trong đó chiếc vương miện mà cô đeo cũng là chủ đề được nhiều người bàn luận. Bởi chiếc vương miện ngày cưới của cô không phải thuộc bộ sưu tập trang sức của Hoàng gia Anh mà thuộc quyền sở hữu của gia đình Spencer của cô. Đó là chiếc vương miện gia truyền, có lịch sử trong gia tộc Spencer gần cả một thế kỷ. Vương miện được làm trong nhiều năm nhưng mãi tới năm 1930 nó mới được hoàng thành. Mẹ của Công nương Diana và các chi em gái của cô đều đeo vương miện này ngày cưới và nó vẫn thuộc tài sản của gia đình Spencer.

Cô cháu gái lớn thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Zara Phillips diện chiếc vương miện hoàng gia trong ngày cưới năm 2011. Vương miện thanh tú, nhẹ nhàng và ton sur ton cùng đôi bông tai kim cương lộng lẫy của cô.

Sophie Rhys-Jones làm cô dâu của Hoàng tử Edward, con út của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị nào năm 1999. Ngày cưới, cô đẹp chiếc vương miện lộng lẫy do Nữ hoàng ban tặng.

